Quiso sacar la visa para Estados Unidos, pero cometió un error alevoso y se la negaron: “No sé si reír o llorar”

Tramitar la visa de Estados Unidos es un proceso complejo, ya que el país es estricto en sus medidas y políticas migratorias. No cualquier persona puede ingresar a su territorio, incluso si la finalidad es únicamente irse de vacaciones. Para una colombiana, el resultado no fue exitoso. Junto con su esposo, intentaron obtener el visado, pero se los negaron por un detalle. Tras su experiencia, la latina analizó cuál fue su error principal.

La usuaria @danielagaitan0111 contó su historia a través de las redes sociales para advertir a otras personas que desean iniciar el trámite. “No sé si reír o llorar”, dijo. Según detalló, vive en Australia junto a su esposo, por lo que ir a su natal Colombia supone un trayecto muy largo. Para agilizar sus viajes, quiso adquirir la visa estadounidense. “Se me ocurrió que yo la necesitaba por si ocurría alguna emergencia en mi país y yo tuviera que viajar rápidamente. La mejor ruta en cuanto a tiempo y economía es Estados Unidos”, consideró.

Entonces, la mujer comenzó su proceso al lado de una empresa asesora. Desde su perspectiva, esa no fue una buena idea. “Yo le pagué a una persona para que me pidiera la cita... ahora sé que eso no te da ninguna garantía de nada, así que ese fue mi error”. La colombiana lo consideró así porque invirtió dinero en un trámite que pudo hacer por sí misma. Asimismo, hay que recordar que las autoridades norteamericanas siempre recomiendan solicitar la visa sin la ayuda de nadie, para que toda la información de los formularios coincida con la realidad y se corrobore en la entrevista.

Una latina tramitó la visa de EE.UU. y contó su experiencia

Sin embargo, la latina y su marido creyeron que todo iría perfecto, ya que tenían todos los documentos necesarios. Además, pensaban que eran los candidatos ideales porque dominaban el inglés y también tenían un poder adquisitivo considerable. No obstante, el tiempo que estuvieron junto al cónsul fue muy breve. Según el relato de la también tiktoker, el oficial les preguntó cuál era el motivo de su visita a EE.UU., a qué se dedicaban y cuánto tiempo de relación tenían: “Me da un poco de rabia que no miró mis papeles, yo llevaba una carpeta con absolutamente todos los documentos”, aseveró la solicitante.

Después, les notificó que su visa no había sido aprobada. “Nos dijo ‘lo siento, en este momento ustedes no son un perfil apto para la visa’ y con una actitud que yo me sentía como si estuviera declarando por algún delito”, afirmó la creadora de contenido. No solo le quedó la decepción del momento, sino que también se arrepintió de haberlo intentado: “Me quedaron nada de ganas de volver a hacer este trámite, gasté mucho dinero. Al final pienso que no lo necesitaba (porque solo la quería para emergencias) y ahora tengo en mi historial una negación de visa y, para mí, eso es casi peor que cualquier delito”, declaró.

¿Por qué fue un error contratar a una empresa? Esto dice el Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) brinda información para que los extranjeros puedan tramitar una visa por sí mismos a través de sus diferentes plataformas. La finalidad es evitar que contraten a agencias especializadas para algunos trámites, ya que en las solicitudes se maneja información personal que debe ser respondida por el propio aspirante. “Los funcionarios consulares utilizan la información ingresada en el DS-160 para procesar la solicitud de visa y, en combinación con una entrevista personal, determinan la elegibilidad del solicitante para una visa de no inmigrante”, dicta el Servicio.

El trámite para la visa de EE.UU. no es sencillo, según la experiencia de la colombiana Unsplash

Además, en una de las citas con el consulado, al solicitante se le hace jurar que todas las declaraciones fueron escritas personalmente. “Se le indicará que lea la siguiente declaración antes de escanear sus huellas dactilares: ‘Al enviar mi huella dactilar, certifico bajo pena de perjurio que he leído y entendido las preguntas en mi solicitud de visa y que todas las declaraciones que aparecen en mi solicitud de visa han sido hechas por mí y son verdaderas y completas a mi leal saber y entender’”. Por lo tanto, si se descubre que usó una empresa externa, podría obtener una respuesta negativa inmediata.

LA NACION