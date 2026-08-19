La deuda nacional de EE.UU. alcanza los 40 billones de dólares

WASHINGTON (AP) — La deuda nacional de EE.UU. superó el miércoles los 40 billones de dólares, una cifra sin precedentes en un momento en que los costos de defensa, programas como el Seguro Social y Medicare, y los intereses del creciente déficit representan una enorme porción del gasto federal.

La cifra se da a conocer apenas cinco meses después de que EE.UU. impuso un récord de deuda de 39 billones de dólares. Había llegado a los 38 billones cinco meses antes, en octubre del año pasado.

La deuda de 40 billones de dólares pone en relieve las prioridades contrapuestas del gobierno, desde el incremento en los gastos de defensa de los que EE.UU. depende para librar una guerra en Irán que comenzó hace casi seis meses, hasta reducir los precios de la gasolina y los alimentos.

El gobierno del presidente Donald Trump “se ha enfocado en recortar el despilfarro, el fraude y los abusos al gasto federal, al tiempo que acelera el crecimiento económico para que la relación deuda/PIB de EE.UU. vuelva a encaminarse en la dirección correcta”, señaló Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, los expertos aseguran que el aumento explosivo de la deuda y el más reciente récord ya han tenido un impacto en el bolsillo de los estadounidenses, elevando los costos de endeudamiento en cuestiones como créditos hipotecarios y automotrices, reduciendo los salarios en empresas que tienen menos dinero para invertir y en los elevados precios de bienes y servicios.

Los partidarios de un presupuesto equilibrado también advierten que la tendencia a largo plazo de pedir más dinero prestado y pagar más intereses obligará a los estadounidenses a afrontar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.

“La deuda federal ya está elevando el costo de vida y desplazando otros gastos e inversiones, amenazando nuestra economía y la prosperidad a largo plazo de los estadounidenses”, subrayó Margaret Spellings, presidenta y directora ejecutiva del Bipartisan Policy Center.

“Nuestra trayectoria fiscal actual es claramente insostenible, y ese es el mejor escenario posible. La disrupción de la IA, una recesión, una guerra global o cualquier otro tipo de acontecimiento podría empujarnos rápidamente al borde, pasando de un desafío a una crisis a gran escala”, sentenció Spellings en un comunicado.

EE.UU. está sujeto a un límite de deuda establecido por ley, es decir, un tope al endeudamiento federal, que el Congreso tiene la facultad de fijar, ajustar o eliminar. El Bipartisan Policy Center estima que el país probablemente alcanzará el límite de deuda de 41,1 billones de dólares en algún momento del próximo año, lo que obligará al Congreso a votar nuevamente para decidir si se eleva o suspende el límite de deuda.

EE.UU. se encuentra en una peor posición fiscal que la de otros países desarrollados, según un análisis reciente de datos de la Ocde.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.