La "dinámica" de EE.UU. desbordó a Paraguay, dicen jugadores de la Albirroja

La dinámica en el juego de Estados Unidos, sobre todo en el primer tiempo, desbordó la defensa de Paraguay en la dura derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut de ambos en el Mundial 2026, admitieron el viernes los jugadores de la Albirroja

Con un Christian Pulisic enorme en la primera mitad, Estados Unidos se fue al descanso con amplia ventaja gracias a tantos del paraguayo Damián Bobadila en un autogol (7') y doblete de Folarin Balogun (31' y 45+5')

En el regreso a una Copa del Mundo tras 16 años, el combinado sudamericano descontó al 73', pero Giovanni Reyna marcó el definitivo 4-1 (90+3')

"El equipo rival tuvo más dinámica, mucha más velocidad, más intensidad y con eso pudieron sacar una gran ventaja (...) no pudimos revertir por más que intentamos en el segundo tiempo", dijo Junior Alonso a periodistas al finalizar el duelo en el SoFi Stadium

Alonso reconoció que el Team Usa "es un equipo que tiene grandes jugadores" y que hizo "una diferencia enorme"

En la misma línea, el defensor Omar Alderete destacó que fue "un mal primer tiempo. Arrancamos descoordinados en la marca y llegamos tarde y eso nos costó los dos primeros goles"

A partir de allí, "el partido se nos hizo cuesta arriba", resumió

Ambos futbolistas coinciden que volverán a levantar como lo hicieron en varios momentos de la eliminatoria sudamericana y que de la mano de su entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, saldrán adelante en un Grupo D que completan Australia y Turquía

"Quiero pedir disculpas por el mal partido que hicimos. Es un golpe duro. No es lo que queríamos", lamentó Alderete

"Hay que aprender de estos errores. Tenemos que prepararnos para el siguiente partido", ante Turquía, el próximo viernes en San Francisco, sostuvo Alonso