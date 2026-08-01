La moneda de 20 dólares que vale casi lo mismo que un Porsche en EE.UU.: el detalle que la hace única

La subasta Summer FUN organizada por Heritage Auctions entre el 16 y el 18 de julio dejó uno de los resultados más relevantes del mercado numismático. Entre las piezas ofrecidas se destacó una moneda denominada 1861-S Paquet Double Eagle, certificada como AU55 por Numismatic Guaranty Company (NGC), que fue adjudicada por US$128.100, una cifra similar al valor de un Porsche modelo 911 carrera, cuyo precio arranca en 135 mil dólares.

El reverso de Anthony C. Paquet que hizo rara a la moneda de oro de 1861

El ejemplar, perteneciente a The Fudd Collection, registró el segundo precio más alto del evento, solo por detrás de un 1888 Proof Double Eagle. Su cotización estuvo vinculada a una combinación de factores históricos, técnicos y de conservación que la convirtieron en una referencia para los coleccionistas.

De acuerdo con Heritage Auctions, la característica que marcó la diferencia fue su reverso, diseñado por Anthony C. Paquet, un diseño que formó parte de una modificación experimental impulsado por la Casa de Moneda de Estados Unidos a comienzos de 1861. Tras sus modificaciones, las piezas de US$20 de oro pasaron a tener letras más estilizadas y un borde más angosto que el utilizado hasta ese entonces.

Sin embargo, después de producirse las primeras piezas en la Casa de Moneda de Filadelfia, las autoridades concluyeron que ese borde podía afectar el desempeño de la pieza durante su circulación. Como consecuencia, la fabricación con ese diseño fue suspendida casi de inmediato.

La orden para volver al reverso anterior fue enviada también a la sede de San Francisco, aunque el sistema de comunicaciones de la época demoró la llegada del mensaje. Cuando la instrucción finalmente arribó a la costa oeste, el establecimiento ya había acuñado 19.250 monedas con el reverso de Paquet.

Esa circunstancia hizo que la emisión de San Francisco se convirtiera en el único remanente coleccionable de aquel experimento. Especialistas estiman que actualmente permanecen alrededor de 200 ejemplares de la variante 1861-S Paquet Double Eagle, una cifra que explica buena parte de su demanda dentro del mercado numismático.

El detalle raro y determinante para su valor es su reverso diseñado por Anthony C. Paquet, el cual formó parte de un experimento histórico en la acuñación de Estados Unidos PCGS

La historia del Double Eagle de US$20 y la variante Paquet de San Francisco

Según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la moneda de oro de US$20 comenzó a circular en 1850, luego de una prueba realizada un año antes. El diseño original fue creado por James Barton Longacre.

Ese diseño permaneció en producción durante varios años con algunas modificaciones puntuales. Entre las variantes más conocidas figura precisamente la creada por Anthony C. Paquet. Aunque durante décadas pasó prácticamente desapercibida, fue redescubierta en la década de 1930 gracias a ejemplares localizados en colecciones europeas que posteriormente regresaron al mercado estadounidense.

En la actualidad, se estima que solo sobreviven unas 200 de estas monedas Heritage Auctions

Cómo reconocer una moneda 1861-S Paquet Double Eagle auténtica

Para identificar una pieza auténtica se debe observar:

Año: 1861.

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”).

Diseñador: James Barton Longacre (anverso) y Anthony C. Paquet (reverso experimental).

Borde: juncoso.

Diámetro: 34 milímetros.

Peso: 33,40 gramos.

Acuñación: aproximadamente 19.250 unidades.

Composición: 90% oro y 10% cobre.

Anverso: aparece la figura de la Libertad con una corona donde puede leerse la palabra “LIBERTY”, rodeada de estrellas y acompañada por la fecha “1861″ en la parte inferior.

Reverso: incorpora un águila con un escudo sobre el pecho, una rama de olivo y flechas, junto con la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y el valor “TWENTY D”. La marca de ceca “S” se encuentra entre la cola del ave y las letras “NT” de “TWENTY”.

Los especialistas indican que estas monedas suelen presentar una definición moderada en el cabello de la Libertad y cierta pérdida de relieve en algunas zonas del anverso. En el reverso, las franjas del escudo y parte de las plumas pueden mostrar una leve debilidad propia de la acuñación.

Otro rasgo habitual es el desgaste irregular provocado por el borde estrecho del diseño de Paquet. En ejemplares con clasificación Almost Uncirculated (AU) todavía pueden apreciarse muchos detalles originales, aunque con un deterioro mínimo en los puntos más elevados del relieve.

La moneda alcanzó el precio de US$128.100 en la reciente subasta de Heritage Auctions es la 1861-S Paquet Double Eagle, AU55 NGC, proveniente de The Fudd Collection Heritage Auctions

Cuánto vale una moneda 1861-S Paquet Double Eagle según su certificación

La pieza subastada el 16 de julio alcanzó US$128.100 con una certificación AU55 otorgada por NGC. Esta calificación identifica monedas con un desgaste muy limitado y cercanas al estado sin circulación.

Las guías de precios utilizadas por el mercado indican que los ejemplares con calificaciones Mint State (MS), reservadas para monedas que nunca circularon, pueden registrar valores considerablemente superiores. De acuerdo con esas referencias, una 1861-S Paquet Double Eagle certificada como MS62 podría alcanzar precios cercanos a US$800 mil.