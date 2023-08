escuchar

El príncipe Harry y su amigo, Ignacio “Nacho” Figueras, viajaron juntos esta semana a Asia, con motivo de una especial gira por Japón y Singapur. En medio de los rumores sobre una crisis matrimonial entre el segundo hijo de Carlos III y Meghan Markle, evadió cualquier supuesto y emprendió una travesía que tiene su foco principal en el polo, deporte estrella donde se desempeña el argentino y lugar en el que conoció al duque de Sussex.

La semana pasada Harry disipó incógnitas y bajó las aguas en cuanto a las presunciones de una inminente separación de Meghan. Conforme con sus modales británicos, acompañó a la actriz en su cumpleaños número 42 en California, en donde ambos llevaron a cabo una cena íntima con un grupo reducido de amigos en un famoso restaurante al que solo acuden las máximas estrellas de Hollywood.

El príncipe Harry junto a Nacho Figueras en Tokio (Fuente: Instagram/@nachofigueras)

Lejos de la presión, emprendió directamente el viaje que lo llevaría a Tokio como primer destino. Si bien se especuló que directamente evitaría celebrar el aniversario de vida con Markle y que preferiría estar con su amigo argentino, lo cierto es que al fin de cuentas, optó por su familia. En tanto, el 9 de agosto participó de la Cumbre de Valores Deportivos ISPS, que tiene como objetivo enseñar la importancia del deporte, “la comunidad y la filantropía”.

Tras ese encuentro en Japón, Figueras publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Harry y dedicó un especial mensaje en referencia a su pareja Delfina Blaquier y a Meghan: “Comprando para nuestras esposas. Muchas gracias a Tokio por su generosa hospitalidad y amabilidad hacia nosotros. Y por supuesto, por nuestro continuo apoyo a Sentebale”.

Rápidamente, esa postal acumuló miles de comentarios y Me Gusta por parte de los seguidores de Nacho, en especial por quienes también siguen al duque de Sussex. Con cariño, celebraron la amistad de ambos y el proyecto de difundir la importancia del deporte en el mundo. “Celebro esta hermandad”; “Tenemos que dejar que el mundo sepa que Meghan y Harry están bien”; “El verdadero hermano del príncipe Harry”; “El hermano mayor del príncipe Harry de otra madre. Me encanta ver el amor entre sus familias” y “Buen ejemplo de por qué la familia no siempre es sangre. ¡Se ven bien amigos!”, fueron algunas de las opiniones en referencia al posteo.

Cabe destacar que la fundación Sentebale fue fundada en 2006 por el príncipe Harry y el príncipe Seeiso de Lesotho, con el fin de ofrecer ayuda a niños y adolescentes que luchan contra el VIH.

En su paso por Tokio, Figueras destacó los momentos más importantes del evento que se celebró en la capital nipona y citó un fragmento del discurso de Harry, el cual animó a tenerlo presente para la vida cotidiana. “Las lecciones que aprendemos en el campo son los mismos principios de la filantropía: que una misión, trabajo duro, dedicación y asociación pueden hacer incluso lo imposible, posible. Ya sean unidos en la victoria o mostrándose con respeto en la derrota, nadie nunca cruza una línea de meta o marca un gol sin la ayuda y la creencia de los demás. Eso, para mí, es el poder del deporte”, mencionó el duque de Sussex.

Príncipe Harry y Nacho Figueras en el IPS Sports Value Summit de Tokio (Fuente: Instagram/@nachofigueras)

En cuanto a la gira del británico y el argentino, seguirá en Singapur esta semana. En un comunicado previo al viaje, el hijo de Carlos III publicó en sus redes en referencia al trabajo de su fundación: “En una época en la que ser seropositivo ya no es una sentencia de muerte, estamos empoderando a los jóvenes para que conozcan su estado de salud, se mantengan saludables y eliminen el estigma para romper el ciclo”. Además, agregó: “Estamos encantados de regresar al prestigioso Club de Polo de Singapur en agosto y estamos enormemente agradecidos con la comunidad de polo y nuestros patrocinadores, en particular ISPS Handa, por su continuo compromiso con la juventud de Lesotho y Botswana”.