La especia milenaria que ayuda a bajar de peso y es un excelente aliado para combatir resfriados

Escuchar

En la búsqueda constante de una dieta equilibrada que proporcione los nutrientes necesarios para una salud óptima, el jengibre emerge como una especie milenaria con múltiples beneficios. Considerado como un superalimento por su sabor distintivo y sus propiedades terapéuticas, se ha convertido en un aliado invaluable en la cocina y en la medicina tradicional.

Según una investigación publicada en Annals of the New York Academy of Sciences, el jengibre, ya sea consumido como suplemento o como ingrediente en alimentos y bebidas, puede ser un protector eficaz contra la obesidad y las enfermedades crónicas. Expertos en el campo de la salud han llegado a un consenso sobre los beneficios, donde se destaca su capacidad para reducir el peso, la inflamación sistémica, el colesterol y el azúcar en la sangre.

El jengibre es una planta con flores que se cultiva principalmente por su raíz Freepik

Las investigaciones sugieren que su consumo también se relaciona con cambios positivos en el colesterol, la presión arterial, las proteínas inflamatorias y la salud del hígado. Los compuestos activos de esta planta con flores, cultivada principalmente por su raíz, conocidos como gingeroles y shogaoles, estimulan diversas actividades biológicas en el cuerpo humano. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a controlar los radicales libres y contrarrestar la inflamación, lo que contribuye a la prevención del daño cardiovascular y otros efectos secundarios del sobrepeso.

¿Cómo se consume el jengibre?

Aunque el jengibre no aborda directamente el exceso de peso, sus propiedades terapéuticas pueden contribuir significativamente a mejorar la salud general y promover un estilo de vida más activo y equilibrado. Ya sea en forma de té, en platos culinarios o como suplemento, incorporar esta especia en la dieta diaria puede ser una decisión beneficiosa.

El jengibre se puede consumir de diversas maneras (Foto ilustrativa: PEXELS)

El jengibre y los beneficios milenarios

El jengibre ha sido utilizado durante milenios como una hierba medicinal con una amplia gama de utilidad para la salud. Los análisis químicos y metabólicos aportados por National Library of Medicine revelan que esta raíz contiene cientos de compuestos y metabolitos, lo que lo convierte en un verdadero tesoro de la naturaleza.

Lucha contra los gérmenes: los compuestos químicos presentes en el jengibre fresco ayudan al cuerpo a protegerse de los gérmenes, deteniendo el crecimiento de bacterias como E. coli y Shigella, así como virus como el virus respiratorio sincitial.

Mantiene la boca sana: los compuestos activos del jengibre tienen propiedades antibacterianas que pueden prevenir el crecimiento de bacterias orales.

Calma las náuseas: es efectivo para aliviar el malestar estomacal, especialmente durante el embarazo. El té, que reduce las náuseas, baja la inflamación y favorece la digestión, ayuda a descomponer y eliminar el gas acumulado en los intestinos.

Alivia los músculos doloridos: aunque no elimina el dolor muscular de inmediato, su consumo puede ayudar a controlarlo con el tiempo.

Alivia los síntomas de la artritis: gracias a sus propiedades antiinflamatorias, puede reducir la hinchazón y aliviar el dolor asociado tanto con la artritis reumatoide como con la osteoartritis.

Frena el crecimiento del cáncer: las investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud sugieren que los compuestos bioactivos del jengibre pueden ralentizar el crecimiento de ciertos tipos de cáncer, aunque se necesita más investigación en este ámbito.

Reduce el azúcar en la sangre: puede ayudar al cuerpo a utilizar mejor la insulina, lo que podría tener un impacto positivo en los niveles de azúcar en la sangre.

Alivia los dolores menstruales: el consumo de jengibre en polvo ha demostrado reducir el dolor menstrual en algunas mujeres.

Reduce el colesterol: su consumo diario puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, lo que contribuye a una mejor salud cardiovascular.

Protege contra las enfermedades: está cargado de antioxidantes que ayudan a prevenir el estrés oxidativo y el daño celular, lo que puede ayudar a prevenir una variedad de enfermedades crónicas.

Alivia la indigestión: el consumo antes de las comidas puede acelerar el vaciado gástrico, reduciendo así la indigestión y los problemas digestivos.

El jengibre puede ayudar a tratar enfermedades autoinmunes por sus propiedades antiinflamatorias PEXELS

El valor nutricional del jengibre

Esta planta no solo es apreciada por sus propiedades terapéuticas, sino que también ofrece un valor nutricional significativo. Aunque se consume típicamente en cantidades pequeñas, el jengibre aporta una variedad de vitaminas y minerales esenciales para la salud. Asimismo, ofrece una variedad de nutrientes importantes, incluyendo:

Carbohidratos

Fibra

Proteína

Sodio

Hierro

Vitamina C

Potasio

Vitamina B6

Magnesio

Fósforo

Zinc

En una porción de 100 gramos, se encuentran los siguientes valores:

79 calorías

17 gramos de carbohidratos

3,6 gramos de fibra dietética

3,57 gramos de proteína

14 miligramos de sodio

1,15 gramos de hierro

7,7 miligramos de vitamina C

33 miligramos de potasio