La exestrella porno Lana Rhoades quiere tener otro hijo, pero les tiene pánico a los hombres: “No contesto”

Luego de exhibir el lado oscuro de la industria pornográfica, al describir su carrera como una “sentencia a la cadena perpetua” Lana Rhoades, quien fuera una de las actrices más exitosas, se sinceró sobre una etapa en su vida que no se puede sacar de la cabeza y de un sueño que busca concretar. En su podcast, reveló que está lista para encontrar al amor de su vida y volver a tener hijos, luego de sentir que era “indeseable” en su primer embarazo.

Según contó ella misma en capítulos anteriores, desde que era niña había anhelado vivir como una conejita de Playboy, pero en ese momento no era consciente de los efectos que tendría esta industria en su vida. Lana, cuyo nombre real es Amara Maple, es originaria de Chicago y antes trabajó como stripper. Después de incursionar como actriz de cine para adultos, las escenas “humillantes” que filmó mientras era adolescente le causaron ataques de pánico. Aunque únicamente estuvo frente a las cámaras durante ocho meses, los videos perduraron y la joven de 25 años aseguró que esto le dejó cicatrices psicológicas profundas, así como una lucha interminable contra la depresión y los pensamientos suicidas.

“No hay una cantidad de dinero que me haga volver a la industria”, declaró con firmeza en un episodio de su podcast, en el que admitió que ir a cualquier lugar, con la idea de que todo el mundo la haya visto en situaciones comprometedoras, es aterradora.

Lana Rhoades se sinceró sobre su sueño tras convertirse en mamá @lanarhoades

Lana quiere cambiar de vida

Ahora, Lana se volvió una influencer de las redes sociales y continúa compartiendo fotos y videos a través de su cuenta de OnlyFans mientras hace su podcast. Recientemente, presentó también a su nuevo hijo Milo en el programa llamado Three Girls One Kitchen que tiene con las modelos Olivia Davis y Alexa Adams.

Tras revelar que se sintió indeseable en su primer embarazo, aseguró que está lista para encontrar el amor verdadero y una relación a largo plazo, pero también admite que hay una complicación: “Tuve una y luego terminó, simplemente no tengo ningún deseo de salir o hablar con hombres. Ellos llaman a mi teléfono buscando pasar el rato y yo contesto: ‘No quiero hablar contigo’”.

Lana sugirió que decidió encontrar una pareja que la cuidara, sobre todo porque ahora tiene un objetivo particular que la ilusiona: “No solo estoy esperando hasta encontrar una pareja que sea realmente genuina y se preocupe por mí... Quiero tener otro hijo”, reveló en declaraciones citadas por el DailyStar.

El sueño de Lana Rhoades

Lana Rhoades se sinceró sobre su sueño tras convertirse en mamá

Y es que la exactriz de cine para adultos acaba de convertirse en mamá por primera vez tras haber dado a luz a su hijo Milo, en enero de este año. No obstante, también aseguró que este proceso fue difícil para ella, dado que ser madre soltera la hizo sentir poco amada, aunque esto no la hizo abandonar su nueva idea.

“Me gustaría una hija y no puedo dejar de pensarlo. En los últimos meses, solo buscaba atención y validación porque no me sentía atractiva tras pasar por el embarazo y tener a mi hijo. Ya me siento muy bien, no necesito esto ni la atención de los hombres. Estoy lista para empezar a buscar una pareja seria con la que probablemente estaré toda mi vida y también quiero otro hijo”, destacó la modelo.