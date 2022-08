Sus amigos le hicieron una broma de mal gusto y lo que encontraron en una radiografía espantó a los médicos

Lo que comenzó como una fiesta terminó en un hospital y pudo tener graves consecuencias para la salud de hombre que pensó que estaba seguro entre amigos. El incidente tuvo lugar en Gujarat, considerado como el estado más occidental de la India, pero en donde beber alcohol está penalizado por ser visto como “nocivo para la salud”, al igual que las drogas. Aunque podría ser una medida considerada como exagerada, las autoridades la defienden porque se ha reflejado en un índice menor de alcoholismo y de violencia intrafamiliar.

En ese contexto, una fiesta que involucró el abuso del alcohol fue el inicio de una triste anécdota para un hombre de 45 años que trabajaba en una empresa textil de dicha región. De acuerdo con el reporte de los hechos, los amigos de la víctima abusaron de él y se aprovecharon de su estado de inconsciencia mientras estaba ebrio para introducirle un vaso de metal por el recto, todo se habría tratado de una broma que llegó muy lejos.

Un hombre de India fue víctima de una mala broma de sus amigos y terminó en un hospital después de descubrir un vaso de metal en el recto dailystar.co.uk/ - dailystar.co.uk/

El hombre incluso viajó a su ciudad natal en lugar de atenderse en Surat, Gujarat, y el objeto de 15 centímetros de largo y 8 de diámetro estuvo en su cuerpo durante diez días. El afectado no había querido reportar el hecho por temor a ser juzgado, pese a que no había podido evacuar debido la obstrucción y ya experimentaba severos dolores de estómago. Según información de medios locales, sus familiares lo llevaron al hospital cuando su estómago comenzó a hincharse y el riesgo de una infección creció. Pero no reveló la ubicación del vaso al equipo médico hasta que los estudios de imagen lo descubrieron.

Una radiografía, elaborada en el MKCG Medical College And Hospital, situado en la ciudad de Brahmapur, exhibió la gravedad de la obstrucción cuando la copa fue hallada en su intestino. Aunque los médicos intentaron un método menos invasivo, tuvieron que recurrir a la cirugía para no ocasionar mayores problemas porque su estado de salud era grave en ese momento. Luego de dos horas y media de trabajo, tiempo el que cortaron una parte del intestino, consiguieron extraer la copa y salvar la vida del paciente.

Los últimos reportes médicos indicaron que el hombre se encuentra estable y con bolsa de colostomía conectada. Pasará de cuatro a cinco días en el hospital para verificar su correcta evolución, pero la expectativa es que en poco tiempo retome su rutina.

La oportuna intervención médica salvó la vida del hombre que esperó varios días antes de reportar los síntomas de la obstrucción intestinal shutterstock - Shutterstock

Esta es la noticia más reciente de esa clase de incidentes. Hace unos meses, en Brasil, un hombre de 54 años acudió a solicitar atención médica por fuertes dolores estomacales y náuseas, el motivo sorprendió a los doctores porque desconocían los detalles. Una radiografía reveló la presencia de una mancuerna de dos kilos para ejercicio entre el colon y el recto del sujeto.

Para su buena suerte, acudió a tiempo al hospital, antes de que el objeto causara daños fatales y, tras una maniobra del equipo médico, lograron salvarlo. El hombre salió del lugar sin mayores complicaciones para continuar con su vida.