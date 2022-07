Era enfermera y la despidieron al descubrir su OnlyFans: ahora gana 120.000 dólares por mes con un “truco”

En 2021, se conoció por primera vez la historia de Allie Rae, una enfermera que había dejado su bata e instrumental para buscar otro camino bastante inusual, el de OnlyFans. Uno de los aspectos que desconcertó a muchos es la manera en la que lograba ganar miles de dólares al mes con una combinación: una cámara, sus imágenes y, recientemente, dos pulgares muy flexibles. Un año más tarde, Allie reveló lo lucrativo que puede ser este mercado, en el que se lleva mucho dinero vendiendo fotos y videos personalizados de su “truco”.

La exenfermera trabajaba en una unidad de cuidados intensivos neonatales en Boston mientras tenía su página de OnlyFans, combinaba ambos empleos hasta que un día el hospital encontró su página y la despidió. Ella tomó esto como una oportunidad para invertir su tiempo y adentrarse en una aventura digital.

The Post habló en ese momento con ella sobre su transición laboral tras dedicarse por varios años a la enfermería, incluso trató a pacientes con Covid al principio de la pandemia. Para ella el cambio fue muy simple, solo se necesitaron dos fotos sexys en su perfil para empezar a ver el potencial. La respuesta de los seguidores fue una confirmación: luego de su primer mes y medio acumuló 8000 dólares y como enfermera ganaba 6000 o tal vez 7000 al mes.

Allie empezó con dos fotos en Only Fans Instagram

De enfermera a millonaria por OnlyFans

En una entrevista reciente para el mismo medio, la madre de tres hijos, que ahora vive en Florida, reveló cuánto le ha dejado este lucrativo negocio de OnlyFans. “Empecé a hacer seis cifras mensuales y llegué a más de un millón en el primer año”, explicó. “Las cosas del pulgar empezaron el mes pasado, luego de que alguien me escribió porque vio lo flexibles que eran mis pulgares en mis historias de Instagram y videos de TikTok. Dijo que tenía un fetiche por los pulgares y los míos eran raros y flexibles”, añadió.

Allie aseguró que no tenía conocimiento de que los pulgares pudieran ser un fetiche, pero decidió aplicar un dicho popular, el de tomar las cosas como oportunidades, así que se decidió por intentar algo diferente. Sus publicaciones, en las que aparecía con los pulgares arriba, se convirtieron en una forma de publicitar (sin saberlo) su “talento”.

“Empecé a recibir mensajes de otros amantes de los pulgares en TikTok y gané otros 8000 dólares este mes para fotos y videos de mis pulgares al volante, conduciendo, sosteniendo cosas”, comentó.

La solicitud extraña que llevó a esta exenfermera a buscar otro giro en su cuenta de OnlyFans The Post

La exorbitante cantidad que gana en OnlyFans con sus fotos de pulgares

Esta exenfermera hace cuantiosas sumas de dólares desde que descubrió su “truco”. De acuerdo con su reporte, retomado por The New York Post, en los últimos días hizo 13.000 dólares en las fotos de pulgares. Ella cree que todo esto “es una locura”.

Estas no son todas las solicitudes extrañas. Su negocio comenzó con fotos en poca ropa y ha tomado giros más locos. Ahora gana 200.000 dólares al mes y ha recibido otras peticiones de sus seguidores, incluido un hombre que le habría ofrecido 20.000 dólares por imágenes de sus dientes.

“Era un recolector de dientes de celebridades y modelos y fue muy particular sobre que se me extirparan profesionalmente, cuidando no dañarlos en la extracción”, añadió. Esa solicitud la desconcertó. “Obviamente me negué”, dijo. “Incluso me iba a pagar para que me pusieran dientes postizos después”.

Como en el caso de Allie, OnlyFans se convirtió en una plataforma por la que muchas personas decidieron dejar sus profesiones para probar suerte como modelos para adultos.