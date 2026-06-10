La FIFA impone a Haití modificar su equipación para el Mundial (fabricante)

La FIFA instó a la selección de Haití a que modifique su camiseta para el Mundial de Norteamérica 2026, indicó este miércoles su fabricante, Saeta, ya que algunos de sus distintivos visuales podrían "dar lugar a interpretaciones diferentes"

"De conformidad con la revisión de la FIFA y con la normativa sobre equipamiento, hemos implementado con éxito las modificaciones solicitadas para garantizar que el equipo esté perfectamente preparado", indicó el proveedor de equipamiento en Instagram, sin precisar explícitamente qué motivos habían suscitado la objeción de la instancia rectora del fútbol mundial

Esa camiseta tenía como objetivo celebrar "el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano", se limitó a explicar Saeta, y "el proyecto final presentado por Saeta" a la FIFA "pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y en ningún caso buscaba tomar una postura política"

Sin embargo, "durante el proceso de revisión, la FIFA consideró que ciertos elementos visuales podían dar lugar a interpretaciones diferentes", y solicitó que "se introdujeran modificaciones"

Contactado el miércoles por la AFP, el seleccionador haitiano, Sébastien Migné, no dio respuesta por el momento

En su segundo Mundial, tras jugar el de Alemania Federal 1974, Haití debutará contra Escocia el sábado en Boston, antes de enfrentarse a Brasil el 19 de junio en Filadelfia y a Marruecos el 24 de junio en Atlanta