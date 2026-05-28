La FIFA pone a la venta nueve entradas para el Mundial

A dos semanas de la inauguración, la FIFA puso a la venta este jueves un nuevo contingente de boletos para los 104 partidos del Mundial de Norteamérica 2026.

La FIFA había adelantado en abril que se seguirían ofreciendo entradas para el torneo, que arranca el 11 de junio, de una forma regular hasta la final, el 19 de julio.

"Las entradas están disponibles según el orden de llegada, mientras haya existencias", explicó el organismo en la cuenta de X de la Copa del Mundo, y precisó que la venta arrancaba a las 21.00 GMT en la web oficial.

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se han vendido más de 5 millones de boletos de los aproximadamente 7 millones puestos a la venta.

De esta forma, se habría superado ya el récord de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, registrado en la edición de 1994, la primera que organizó Estados Unidos.

El gigante norteamericano es ahora sede de 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, coorganizado con sus vecinos México y Canadá.

El sistema de venta de entradas ha sido un enorme motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, pero no únicamente por sus exorbitantes precios.

El miércoles, las fiscalías de los estados de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron la apertura de una investigación a raíz de reportes de que a algunos aficionados que compraron entradas se les acabaron asignando localidades de una categoría inferior a la que habían elegido inicialmente.

En abril, la FIFA señaló que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran "orientativos".

Infantino ha defendido también que los precios se ajustan a los del mercado del entretenimiento en Estados Unidos y a la demanda de un torneo de esta magnitud.