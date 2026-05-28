Compró una camioneta Ford F-250 en EE.UU., pero le prohíben moverla porque un ave protegida hizo un nido en su rueda

Un ciudadano estadounidense compró una camioneta Ford F-250 nueva en un concesionario de Kansas, con el objetivo de llevársela en los siguientes días. Para su sorpresa, una familia de petirrojos construyó un nido sobre la llanta, y como estas aves están protegidas en Estados Unidos, la empresa no pudo trasladarla por las restricciones federales.

Ford F-250 retenida en Kansas: cómo un petirrojo protegió legalmente una camioneta vendida

En los primeros días de mayo, un hombre de Kansas compró una camioneta Ford F-250 en el concesionario Olathe Ford Lincoln.

En los días siguientes, un miembro del personal observó que un ave petirroja había construido un nido justo en la llanta del vehículo, relató la compañía en un comunicado publicado en Facebook.

El ave hizo el nido justo encima de la llanta de la Ford F-250 que estaba vendida Olathe Ford Lincoln

“Debido a que los petirrojos y sus nidos activos están protegidos por el gobierno federal, legalmente no podemos reubicar el nido en esta etapa y, sinceramente, nuestro equipo se ha vuelto un poco demasiado comprometido con estos bebés para apresurarlos ahora”, informó Olathe Ford Lincoln.

El petirrojo americano es una especie nativa de Norteamérica, reconocible por el tono rojizo/anaranjado de su pecho. En EE.UU., las aves migratorias están protegidas por la Migratory Bird Treaty Act (MBTA), según el Servicio de Pesca y Caza (FWS, por sus siglas en inglés).

En este escenario, esta especie está protegida en el país norteamericano por las siguientes razones:

Es una especie nativa de Norteamérica .

. Está clasificada como ave migratoria bajo la ley.

A los pocos días, los huevos que había puesto el ave protegida eclosionaron y el hombre pudo llevarse la Ford F-250 Olathe Ford Lincoln

Qué pasó con la Ford F-250 cuando los petirrojos abandonaron el nido

Apenas unos pocos días después del descubrimiento, los cuatro huevos azules del petirrojo americano eclosionaron. Finalmente, el miércoles 27 de mayo, Olathe Ford Lincoln confirmó que las aves se habían marchado.

Aunque los pájaros ya partieron, el concesionario decidió dejar el nido en la llanta por unos días más para garantizar que la familia de aves se haya retirado por completo antes de entregar la camioneta a su dueño.

“Además de todo eso, esta camioneta está en realidad vendida. Queremos dar un enorme agradecimiento a nuestros clientes increíblemente amables y comprensivos, que han sido tan pacientes y atentos mientras esperamos a que estos pequeños crezcan y salgan del nido con seguridad”, señalaron desde la compañía.

El ave protegida que hizo un nido en una camioneta F-250 vendida

Según informaron desde la compañía, no es la primera vez que tienen encuentros con animales. El personal indicó que han encontrado gatos dentro de los autos (uno de los cuales fue adoptado por un empleado). Además, el mismo día que se dio la actualización de los pájaros, descubrieron a una mamá zarigüeya con siete crías bajo el capó de un cliente que venía por un cambio de aceite.

El caso viral del concesionario Olathe Ford Lincoln y el nido protegido por la MBTA

Para sorpresa de los propietarios del negocio, lo que empezó como una publicación en la página de Facebook del concesionario se convirtió en una noticia compartida en todo el mundo.

El concesionario bromeó con la situación al expresar que se han convertido en una especie de “centro de rescate animal” debido a los otros episodios recientes.

Desde su cuenta en redes sociales, la empresa aprovechó el alcance de la noticia para realizar su publicidad y compartir actualizaciones sobre la historia. Entre los comentarios, algunas personas se solidarizaron con el comprador.

“Hermoso. Por favor, denle a este cliente algunos cambios de aceite gratuitos, servicio u otros accesorios. Sigan publicando. Esto es mejor que cualquier otro marketing pagado”, comentó un usuario.

En la última publicación relacionada, desde la compañía escribieron: “El nido está oficialmente vacío, y nuestros pajaritos han volado. Gracias por acompañarnos en esta aventura inesperada”.