La figura de Zuckerberg, centro del debate antes del juicio por adicción a las redes en EE. UU

Un jurado en Estados Unidos comenzará a analizar el lunes una serie de alegatos para decidir si Instagram y YouTube diseñaron conscientemente sus plataformas para volver adictos a los niños, un caso inédito en el que la figura de Mark Zuckerberg genera divisiones

El caso, que se llevará en el Tribunal Civil Superior de Los Ángeles, podría establecer un precedente jurídico para una gran cantidad de litigios en Estados Unidos contra las plataformas, acusadas de haber causado deliberadamente la adicción para maximizar sus ingresos publicitarios

La selección de los 12 jurados, avalados el viernes después de más de una semana de meticuloso escrutinio, estuvo marcada por las constantes referencias a Zuckerberg, el fundador de la compañía Meta propietaria de Instagram y Facebook

Los abogados de Meta lucharon durante seis jornadas en el tribunal para apartar a los jurados que consideraban excesivamente hostiles a esas dos redes sociales

Por otro lado, los abogados de la parte demandante buscaron excluir personas, en su mayoría hombres, que consideraban que los problemas de salud mental de los usuarios más jóvenes se deben más a fallos de las familias que a los diseñadores de las plataformas

Los demandados en el juicio son Alphabet y Meta, los gigantes tecnológicos detrás de YouTube e Instagram, respectivamente

Aunque TikTok y Snapchat también fueron acusados, ambas plataformas llegaron en días pasados a acuerdos por un monto no revelado

El juicio se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años identificada como Kelly G.M., quien sufrió graves daños mentales porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña

La joven, usuaria de YouTube desde los seis años y que abrió su cuenta de Instagram con 11, acusa a las dos plataformas de diseñar conscientemente aplicaciones adictivas, en perjuicio de su salud mental

- Zuckerberg y el juicio -

La selección de los jurados, entre más de 150 ciudadanos, estuvo dominada por las evocaciones recurrentes del jefe de Meta

"Me siento imparcial respecto a la demandante, pero, basándome en cosas que Mark Zuckerberg ha hecho objetivamente (...) creo que el demandado empezaría en desventaja", dijo una joven

Muchos posibles jurados criticaron los inicios de Facebook, la cual fue diseñada como una plataforma para que estudiantes universitarios calificaran el atractivo de las mujeres, y citaron el caso de violación de privacidad de Cambridge Analytica en 2018

También dijeron que les sería difícil aceptar el testimonio del multimillonario, el cual está previsto para las próximas dos semanas, sin prejuicios

La abogada de Meta, Phyllis Jones, presentó objeciones frecuentes contra esos jurados. Dijo que era "muy importante que ambas partes empiecen con justicia, sin desventajas, que ustedes miren las pruebas con objetividad y decidan"

Otros fueron recusados por los abogados de la demandante por el motivo contrario. "Me cae bien este tipo", dijo un admirador de Zuckerberg. "Lamento no tener acciones de Meta"

- "Empresas muy diferentes" -

Los abogados de Alphabet se empeñaron en garantizar que su plataforma YouTube no se metiera en el mismo saco que Meta

"¿Todos entienden que YouTube y Meta son empresas muy diferentes? ¿Todos entienden que (Zuckerberg) no dirige YouTube?", preguntó Luis Li, abogado de la plataforma de videos de Google

Un hombre dijo que veía el potencial de YouTube para intentar provocar "descargas inmediatas de dopamina" entre los usuarios a través de su función 'Shorts'

Comentó que su sobrina pasa demasiado tiempo en TikTok, la plataforma que popularizó el desplazamiento infinito de videos en formato ultracorto

El caso se centrará no en el contenido —ámbito en el que las plataformas están en gran medida protegidas por la legislación estadounidense—, sino en el diseño de algoritmos y funciones de personalización

Meta y YouTube niegan rotundamente las acusaciones, y también argumentaron sin éxito el viernes para que el juez declarara ilegítimas las afirmaciones que comparan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos