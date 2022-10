La foto de una hormiga con un microscopio que las muestra como nadie las vio

escuchar

El fot贸grafo Eugenijus Kavaliauskas gan贸 un importante concurso por una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, pero probablemente lo que logr贸 transmitir fue m谩s gratificante que el propio reconocimiento de los jueces.

鈥淎hora tienes algo en qu茅 pensar toda la noche鈥, escribi贸 la conocida profesora de cine y especializada en pel铆culas de terror Rebekah McKendry en su cuenta de Twitter. No se trataba del avance de una de tantas cintas sangrientas con criaturas deformes sino de la fotograf铆a de una hormiga.

La fotograf铆a de una hormiga vista a trav茅s del microscopio ha causado gran terror en las redes y fue hecha por el fot贸grafo Eugenijus Kavaliauskas captura de twitter - captura de Twitter

Kavaliauskas capt贸 la cara de una hormiga en primer plano, a trav茅s de un microscopio. El resultado es terror铆fico entre lo que parece ser un par ojos rojos, una expresi贸n de enojo, largas antenas y detalles que solo podr铆an ser vistos en su m谩xima definici贸n. Esos seres diminutos que est谩n en los rincones nunca antes se hab铆an visto tan imponentes.

Con esa impresionante fotograf铆a, el trabajo del lituano fue distinguido entre otras 57 im谩genes en el Concurso de Fotomicrograf铆a Small World de Nikon. Lo m谩s curioso es que no est谩 entre las 20 mejor calificadas por los jueces.

Este concurso existe desde 1975 y celebra los esfuerzos de quienes hacen fotograf铆as a trav茅s del microscopio. Adem谩s no se limita a fot贸grafos profesionales, por lo que es habitual ver im谩genes premiadas hechas por especialistas en distintas 谩reas de la ciencia.

Eugenijus Kavaliauskas no gan贸 el premio principal, pero le otorgaron un sitio entre las im谩genes destacadas de esta edici贸n del concurso. Despu茅s de pasar varios a帽os persiguiendo aves para fotografiarlas y ganando premios por ese trabajo, decidi贸 que era momento de mover el objetivo y apuntar a los insectos. En su sitio web muestra parte de su portafolio profesional.

Mientras tanto, a los fan谩ticos del cine de horror ya se les ocurri贸 c贸mo hacer que la terror铆fica imagen del rostro de la hormiga llegue a las pesadillas de miles de personas: 鈥淎hora a la espera de que alguien haga una adaptaci贸n adecuada de Imperio de las hormigas con un est谩ndar como este鈥, escribi贸 una usuaria en referencia a una pel铆cula de 1977 que retrata el horror de una isla dominada por hormigas.

鈥淪olo espera por la nueva versi贸n fotorrealista de Disney de la pel铆cula Bichos鈥, escribi贸 uno m谩s para confirmar lo que la captura del lituano gener贸 en la red.

El guionista James Gunn considera que la imagen no es tan terror铆fica como piensan los usuarios de Twitter captura de pantalla-Twitter - captura de pantalla-Twitter

Hasta el guionista estadounidense James Gunn, responsable de las pel铆culas Guardians of the Galaxy, sinti贸 la necesidad de posicionarse al respecto e hizo una aclaraci贸n que podr铆a reducir el terror que produce la imagen del fot贸grafo: 鈥淗ace un par de d铆as, la gente se volvi贸 loca por la horrible cara de una hormiga (izquierda, la fotograf铆a ganadora del premio de Eugenijus Kavaliauskas), pero se debe principalmente a que las antenas parecen ojos. La cara completa de hormiga (derecha) no es tan digna de una pel铆cula de terror (al menos no lo creo)鈥, escribi贸 en Twitter comparando dos im谩genes.

Entre las im谩genes mejor calificadas por el jurado, hay especies halladas entre la naturaleza, como la mano de un gecko gigante de Madagascar, ara帽as vistas en su m谩xima definici贸n y hasta la imagen de una mosca debajo de un escarabajo.

