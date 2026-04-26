La golfista estadounidense Nelly Korda gana el Chevron Championship

La golfista estadounidense Nelly Korda, número dos del mundo, se coronó este domingo en el Chevron Championship de Houston, Texas, el primer major femenino de la temporada, y alcanzó con este el tercer Grand Slam de su carrera

La ex número uno del mundo se alzó con la victoria en este certamen por segunda vez después de 2024, tras haber triunfado ya en el LPGA Championship en 2021

Korda, de 27 años, lideró la clasificación desde la primera ronda del jueves y llegó a la ronda final del domingo con una cómoda ventaja de cinco golpes

Firmó una tarjeta de 70 golpes —dos bajo par— y se impuso sobre la china Yin Ruoning y la tailandesa Patty Tavatanakit, que compartieron el segundo lugar