Conmoción en Washington: investigan el móvil del atacante y creen que tenía como “objetivo” a Trump y funcionarios del gobierno

WASHINGTON.- Mientras Estados Unidos aún no salía de su estado de asombro esta mañana luego de las escenas de pánico de anoche en un hotel en esta capital, donde Donald Trump y toda la plana mayor del gobierno fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras la irrupción de un hombre armado, las autoridades continúan con la investigación para determinar el móvil del agresor -detenido e identificado-, mientras los hallazgos preliminares sugieren que tenía como “objetivo a funcionarios de la administración”.

“Todavía estamos investigando el móvil, y eso es algo que necesariamente llevará al menos un par de días”, señaló esta mañana en el programa “Meet the Press”, de NBC News, el fiscal general interino, Todd Blanche, quien anoche se encontraba en gala en el Hotel Hilton.

El despliegue del Servicio Secreto tras el incidente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Alex Brandon - AP

“Creemos que tenía como objetivo a funcionarios de la administración en este ataque —o intento de ataque—, pero, una vez más, esto es bastante preliminar”, explicó el funcionario, uno de los que secundó a Trump anoche cuando el presidente brindó una conferencia de prensa en la Casa Blanca luego del episodio, que llevó a la suspensión de la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Los funcionarios que buscó atacar "probablemente incluyan al presidente, pero prefiero esperar y no adelantarnos a los hechos en ese aspecto”, añadió Blanche.

Gif - Donald Trump sobre el episodio: "El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico"

El incidente suscitó amplios interrogantes en materia de seguridad presidencial, luego de que el sospechoso -identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de California- lograra vulnerar el perímetro portando con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, de acuerdo a las autoridades. Trump lo describió como un “loco” y un “lobo solitario”.

Cole Tomas Allen, tras ser detenido en un hotel de Washington.

La alcaldesa del distrito de Columbia, Muriel Bowser, y el jefe de policía del distrito de la capital norteamericana, Jeffery Carroll, apuntaron en la misma dirección al señalar que “hasta el momento” pareciera que Allen “es un actor solitario”.

Blanche indicó que los investigadores están examinando informes que sugieren que el sospechoso había ensamblado el arma en algún lugar del hotel, pero que “no llegó muy lejos”. Allen fue detenido tras atravesar corriendo un puesto de control de seguridad e intercambiar disparos con efectivos en el interior del Hotel Hilton. Un agente del Servicio Secreto fue impactado por una proyectil, pero se salvó por su chaleco antibalas.

Donald Trump sobre el episodio: "El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico"

“Apenas logró vulnerar el perímetro. Y al decir ‘apenas’, me refiero a una distancia de tan solo unos pocos metros”, dijo Blanche. No llegó a entrar en el salón donde se desarrollaba el evento, que contaba con la presencia de cientos de invitados. El mandatario; su esposa, Melania Trump, y el vicepresidente JD Vance estaban sentados en una mesa sobre el estrado, lejos de las entradas al salón.

Agentes del Servicio Secreto, en el hotel en Washington en el que se desarrolló la gala de corresponsales. Tom Brenner - FR117851 AP

Blanche confirmó que el sospechoso será imputado formalmente mañana en Washington. Allen enfrentará dos cargos, según había anticipado anoche la fiscal federal Jeanine Pirro: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

Los investigadores han logrado extraer cierta información de los dispositivos electrónicos del detenido y entrevistaron a algunas personas que lo conocen, declaró también el fiscal general interino. Blanche precisó que el agresor había adquirido las dos armas que llevaba consigo “en el transcurso de los últimos dos años”.

Policías corrieron armados por los pasillos del hotel en el que se encontraba Trump

Anoche, las autoridades federales de los suburbios de Los Ángeles rodearon una vivienda de dos plantas donde, según los registros, reside Allen. Helicópteros de la policía sobrevolaban la zona y vehículos de las fuerzas del seguridad bloquearon las calles.

Los agentes del Servicio Secreto, en el Hotel Hilton en Washington. Tom Brenner - FR117851 AP

En medio de las críticas al operativo de seguridad en el evento, la prensa local reveló que no se habían instalado detectores de metales en las entradas del hotel, sino que el perímetro de seguridad se estableció únicamente en las inmediaciones del salón principal done se desarrollaba la gala.

Blanche defendió las medidas de seguridad implementadas en el evento, haciendo hincapié en que el sospechoso no logró acceder al salón donde se encontraba Trump y la plana mayor del gabinete.

Donald Trump debió ser evacuado

“Si bien esto fue extraordinariamente peligroso y puso en riesgo muchas vidas, el sistema funcionó”, afirmó Blanche. “Todos nosotros estuvimos a salvo. El presidente Trump estuvo a salvo“, remarcó.

Los asistentes abandonan el hotel Washington Hilton tras el incidente del sábado. Kent Nishimura/AFP/Getty Images

Los investigadores creen —añadió Blanche— que el agresor viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y, posteriormente, de allí a Washington, antes de registrarse en el hotel donde se celebró la gala. Allen no está cooperando con la investigación, dijo el funcionario.

Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education, y había sido distinguido como “profesor del mes”, de acuerdo publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de LinkedIn que se le adjudica figura que Allen es autor de un videojuego independiente llamado “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

Allen tiene estudios en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

El escenario en el que estaba Donald Trump en el hotel en el que se desarrolló la gala, en Washington. Zeke Miller - AP

Además, registros de la Comisión Federal Electoral indican que Allen realizó una donación de US$25 a la campaña presidencial de la entonces vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en octubre de 2024, para las elecciones de noviembre de ese año ganadas por Trump.

“Lo que se suponía que sería una noche divertida con Trump haciendo chistes y celebrando la libertad de expresión fue secuestrada por una persona depravada y loca que buscó asesinar al presidente y matar a tantos altos funcionarios de la administración como fuera posible", escribió esta mañana en su cuenta de X la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien estaba presente en la gala.

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.



I was with… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

“Trump fue verdaderamente intrépido, pero como dijo anoche, esta violencia política necesita terminar“, añadió.

Reclamo de Trump

Por su parte, Trump volvió esta mañana a usar su red Truth Social para hacer referencia al incidente de anoche, que según el presidente demuestra la necesidad del nuevo salón de baile (ballroom) en la Casa Blanca, una obra que se emprendió bajo su segunda administración.

“Lo que sucedió es precisamente la razón por la cual nuestras magníficas Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y —por diferentes motivos— todos los presidentes de los últimos 150 años han estado exigiendo que se construya un gran salón de baile, seguro y protegido, dentro de los recintos de la Casa Blanca", escribió el mandatario.

“Este incidente jamás habría ocurrido de contar con el salón de baile —clasificado como de alto secreto militar— que actualmente se encuentra en construcción, que no avanza con la suficiente rapidez", amplió.

President Trump posts on TruthSocial: What happened last night is exactly the reason that our great Military, Secret Service, Law Enforcement and, for different reasons, every President for the last 150 years, have been DEMANDING that a large, safe, and secure Ballroom be built… pic.twitter.com/y4kuh8VZ8f — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Trump señaló anoche que volverá a participar en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca que se suspendió ayer y que, según dijo, debería reprogramarse en un plazo de 30 días.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

El presidente Donald Trump llegando a la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril del 2026. Tom Brenner - FR117851 AP

La asistencia de Trump a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes crípticas y ataques.