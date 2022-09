La historia de amor de Marciano Cantero y Viviana, una llama que no se extinguió y se escondió tras una canción

Horacio “Marciano” Cantero, el líder y quien dio voz a los Enanitos Verdes, dejó un gran luto con su partida el jueves 8 de septiembre en su natal Mendoza, Argentina. Estuvo internado durante varios días por una afección renal que se complicó tras una cirugía que lo dejó en terapia intensiva. Su historia de vida es digna de ser recordada, con un éxito arrollador que lo llevó a ser reconocido (y muy querido) en toda Latinoamérica. En ella también se esconde la de su gran amor Viviana, una relación que mantuvo por muchos años y que inspiró también alguna de sus canciones.

El músico les regaló a sus seguidores temas que marcaron generaciones y que vivirán junto con su legado. Uno se llama “Tus Viejas Cartas”, que siempre interpretó con cierta melancolía y que causaba intriga sobre qué (o quién) se escondía detrás de la letra. Como ocurre con muchos artistas que se inspiran en sus vivencias, para Marciano no fue distinto. Entre sus motivos para escribir estaba Viviana, quien lo acompañó en importantes etapas.

Cuando tenía 21 años, en 1981, Horacio la conoció en Mendoza y el amor fue llegando poco a poco. Se fueron acercando hasta que se convirtieron en pareja y duraron unos años, hasta que el fin, aunque en buenos términos, llegó cuando el éxito alcanzó a Cantero y tuvo que seguir el camino que lo llevó a convertirse en la leyenda que es en la actualidad.

Su relación no fue compatible con su proyecto musical y él mismo lo reconoció en alguna entrevista con la prensa argentina: “Cuando nos fuimos con los Enanitos dejamos de salir porque yo tenía que seguir, pero nunca tuvimos una pelea, terminamos bien”. “Me preguntaba por qué había pasado todo lo que pasó, la letra refleja el dolor de ese momento”, explicó el artista.

Un amor que superó la distancia

Marciano Cantero y Viviana se casaron tres décadas después

Tras enviarse cartas durante 32 años separados, tiempo en el que Marciano edificó su carrera musical, el amor demostró que la llama no logró extinguirse ni con el paso de las décadas. En 2018, ocurrió el reencuentro de aquella pareja. Él ya no tenía 21 años, su rostro y su situación habían cambiado completamente, pero como sabía que el destino no suele dar segundas oportunidades, vio que tenía una frente a sus ojos y juntos tomaron una decisión. “Afortunadamente nos volvimos a encontrar y nos casamos”, relató Cantero, quien luego decidió radicarse en su Mendoza natal junto a Viviana. A pesar de que fue cosmopolita con su éxito, es ahí, en la ciudad que lo vio nacer, donde tuvo los momentos que marcaron su vida, al menos desde el plano sentimental.

Enanitos Verdes dio un paso agigantado a la popularidad tras lanzar su segundo álbum Contrarreloj, que produjo Andrés Calamaro, donde estaba precisamente “Tus Viejas Cartas”, “La muralla verde” y “Cada vez que te digo adiós”.

Decenas de mendocinos despiden a Marciano Cantero en el edificio del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. Cantero era bajista, cantante y líder de los Enanitos Verdes. Marcelo Aguilar

La partida de Marciano enlutó no solo al rock de Argentina, sino a toda Latinoamérica, donde llegó su música que marcó la época de los 80 y a todos los que vivieron la oleada y el furor de esta generación.