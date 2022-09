Tom Brady y Gisele Bündchen enfrentan rumores de millonario divorcio

Parece que hay problemas entre Tom Brady, el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, y su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen. Las especulaciones apuntan a un posible divorcio.

De acuerdo con reportes de medios extranjeros, la pareja no logró una reconciliación tras el viaje en solitario de Gisele a Costa Rica, al que se habría ido tras una agria discusión con su esposo.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la modelo, de 42 años, y el siete veces campeón del Super Bowl, de 45, no lograron solucionar sus diferencias y se estarían dirigiendo al divorcio. La gota que habría colmado el vaso fue la decisión de Brady de priorizar su carrera deportiva por sobre su familia. Según declararon fuentes cercanas a la pareja, la supermodelo y madre de dos hijos se dirigió a su casa de Costa Rica sin Tom tras una fuerte discusión.

La brasileña y el legendario quarterback se casaron en 2009 y al poco tiempo tuvieron a Benjamin, hoy de 12, y luego a la pequeña Vivian Lake, quien actualmente tiene nueve años. Tom también tiene un hijo de 14 años llamado John Edward, con su ex pareja Bridget Moynahan.

El detonante habría sido la elección de Brady de regresar a la NFL tras su retiro, rompiendo de esa manera un acuerdo previo con Gisele. Según apuntó el medio Page Six, él había aceptado decirle adiós al deporte para que el primer lugar en su vida sea su familia, pero de forma sorpresiva decidió que ya no estaba de acuerdo con ese plan. Desde entonces, Gisele no ha regresado a su casa en Tampa, Florida.

Tom Brady y Gisele Bundchen estarían atravesando una complicada crisis matrimonial y las decisiones deportivas tendrían mucho que ver @tombrady - @tombrady

En declaraciones a Page Six, una fuente cercana dijo: “Gisele no ha vuelto con Tom. Ella voló de vuelta a Florida para estar con sus hijos, pero no ha ido a su casa en Tampa. Él todavía espera que puedan reconciliarse. Gisele ya le ha dicho antes que lo va a dejar y siempre regresan cuando ella se calma”.

Tom fue seleccionado por los New England Patriots durante el draft de la NFL en el año 2000 y permaneció en ese equipo hasta 2020, cuando firmó con los Tampa Bay Buccaneers. A principios de este año anunció su retiro de la NFL, pero revirtió esa decisión apenas seis semanas después.

Hace poco, Brady ha dado ciertas señales de que no todo en su vida marcha bien. El lunes, en su flamante podcast Let’s Go, hizo una sorpresiva alusión al tema: “No creo que la vida sea siempre la máxima alegría, no creo que sea el máximo dolor, no creo que sea la máxima lucha, no creo que la vida sea siempre la máxima felicidad. Tu vida fluye a través de las nubes y del sol y de la lluvia y de los días hermosos y aprecias los momentos y encuentras la alegría en las pequeñas cosas”, aseguró.

A eso se suman las declaraciones de Gisele, quien aseguró que criar a sus hijos no es “el cuento de hadas” que los demás se imaginan. En una entrevista con British Vogue, la supermodelo explicó que se necesita mucho trabajo para estar realmente en sintonía con alguien, sobre todo después de que tuvieron hijos. Hace unas semanas, luego del partido de pretemporada con los Buccaneers, Brady aludió a sus presuntos problemas familiares: “Hay un montón de mier... pasando ahora”, declaró.

¿Cuántos millones podría implicar el divorcio?

Gisele Bundchen no ha ocultado su deseo de que Tom Brady se retire de los emparrillados, pese a que lo ha apoyado durante su carrera @gisele - @gisele

En caso de que ambos decidan separarse y empezar formalmente el divorcio, iniciarían también una pelea por 650 millones de dólares. El medio Star publicó que el patrimonio de Brady es de 250 millones y el de Gisele de 400 millones.

Los Brady-Bündchen tienen una auténtica vida de lujo, con una mansión de 17 millones de dólares en Palm Beach, muy cercana a Mar-a-Lago, la famosa propiedad de Donald Trump, y vecina a las de otros residentes famosos como Julio Iglesias, Adriana Lima e Ivanka Trump. Además, en Nueva York tienen un apartamento de 250 metros cuadrados.

También han sobresalido por sus transacciones inmobiliarias, vendieron su palacio en Brentwood, Los Ángeles, de 1700 metros cuadrados por 50 millones de dólares, la mansión de Brookline, en Boston, por 32,5 millones y otro apartamento en Nueva York por 37 millones. Además, Brady colecciona autos de alta gama y tiene un Bugatti Veyron, un Rolls Royce Gjost, un Cadillac Escalade ESV, varios Aston Marin, entre otros vehículos.