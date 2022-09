Ana de Armas mostró cómo fue el backstage para llegar a su fantástico look a lo Marilyn Monroe en Venecia

Ana de Armas arrasó en el Festival de Cine de Venecia con la película Blonde, que recibió una ovación de 14 minutos durante su estreno. Un filme de Netflix que retrata, en la delgada línea entre la realidad y la ficción, la vida de la icónica rubia estadounidense Marilyn Monroe y que explora algunos momentos de su vida y cómo se erigió el icono imperecedero de Hollywood. Además, la cubana fue vestida para triunfar y ella misma dejó ver una parte de su preparación y la compartió con todos sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram y con un estilo en blanco y negro, Ana de Armas publicó dos imágenes. En la primera, se la vio en plena preparación, con una bata blanca, con ruleros en la cabeza, mientras posaba y se colocaba algo de maquillaje, un toque final a su look.

Ana de Arma mostró cómo se preparó para el Festival de venecia @ana_d_armas

En la segunda postal, solo se la vio poniéndose el labial que le faltaba y se mostró ya con el cabello suelto, casi lista para triunfar. Con una clara referencia a Marilyn Monroe en el estilo, la actriz combinó la fórmula perfecta para un look memorable, en un vestido de color rosa de la firma Louis Vuitton.

Ana de Armas impactó con un vestido que tenía un claro guiño a Marilyn Monroe @ana_d_armas

Llegó junto a Adrien Brody y Brad Pitt y le rindió un homenaje a la diva de Hollywood, de una forma distinta, ya que no eligió el característico vestido blanco con los labios de rojo, pero sí uno que hacía guiño al que Marilyn lució en The Seven Year Itch, el filme de 1955, en la escena en la que pasa sobre una compuerta de ventilación que levanta su falda.

En esta foto de archivo del 9 de septiembre de 1954, Marilyn Monroe posa sobre la corriente ascendente de la rejilla del metro de Nueva York AP Photo/Matty Zimmerman - Archivo

El vestido de Ana era de color rosado, con un escote profundo y acompañado de una ligera cola, por lo que no había posibilidad de que se levantara por los cielos. Su peinado también fue muy clásico y elegante, alejado de cualquier tendencia “despeinada”. En su cabello, todo parecía estar en su lugar con unas ondas suaves que destacaban uno de sus perfiles con un pequeño recogido.

Ana de Armas impactó con un vestido que tenía un claro guiño a Marilyn Monroe @ana_d_armas

Para complementar su look, además de un maquillaje que parece casi el sello de Ana de Armas, natural que resalta sus grandes ojos, decidió optar por un collar de diamantes y aretes pequeños para no caer en los excesos.

Ana de Armas impactó con un vestido que tenía un claro guiño a Marilyn Monroe @ana_d_armas

Blonde se estrenará en Netflix el próximo 28 de septiembre y al fin se podrá ver la interpretación para la que la cubana se preparó durante tanto tiempo, incluso con clases de pronunciación para poder disimular su acento latino. De Armas dejará conocer a Marilyn, desde la óptica de sus problemas y la versión que no se mostraba ante los reflectores, cuando volvía a ser Norma Jeane.

Los guiños en Blonde

Para la actriz, esta podría significar una nominación al Óscar. En dichos del director, Andrew Dominik, este filme se empezó a rodar el 4 de agosto, en un aniversario de la muerte de la diva que ocurrió 1962, cuando tenía 36 años.

Grabaron en el mismo apartamento en el que Marilyn, entonces Norma Jeane Beaker, vivía con su madre, que padecía una enfermedad mental. La muerte igual fue todo un símbolo, ya que la locación fue la misma habitación en la que la famosa actriz perdió la vida.

Entre las próximas nominaciones de esta cinta, que protagonizan también Adrien Brody y Julianne Nicholson, está el León de Oro que se decidirá el 10 de septiembre y por el que compiten otras 23 películas.