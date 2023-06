La imagen que preocupa a los vecinos de Los Ángeles: una fila de casas rodantes en la puerta de Hollywood

escuchar

El aumento de los alquileres y la pérdida de empleo en California han provocado que una gran cantidad de personas abandonen sus viviendas y comiencen a vivir en remolques o en vehículos recreativos. Esta problemática llegó a Hollywood, dado que decenas de unidades se estacionaron en una avenida de Los Ángeles, ubicada cerca de los estudios donde se filmaron series populares como Friends (1994) o Gilmore Girls (2000). Los habitantes de la zona son los más afectados, ya que aseguran que su barrio se volvió inseguro e insalubre.

Los vehículos abarcan un total de 3,2 kilómetros de la Forest Lawn Drive, que alberga el cementerio Forest Lawn Hollywood Hills, donde se encuentran los restos de muchas celebridades, como Carrie Fisher, Paul Walker, Penny Marshall, entre otros. Los “nuevos residentes” aseguraron al New York Post que prefieren “vivir libres en la calle concurrida que en un refugio o una vivienda pequeña proporcionados por el gobierno”. No obstante, los dueños de casas y negocios cercanos a la calle se han quejado de los problemas que su presencia les ha significado, como malos olores, bolsas de basura y la instalación de baños portátiles.

Así se ve la fila de vehículos estacionada en Los Ángeles NY Post

Un gerente comercial afectado aseguró que muchas de las personas que viven en los vehículos suelen entrar a su propiedad en busca de agua, que usan constantemente sus baños privados y los enchufes eléctricos al aire libre. “Estamos como en tierra de nadie. Las personas que viven en sus casas rodantes tienen un hermoso patio trasero con colinas y estudios, pero ya fue demasiado lejos. Están literalmente viviendo en nuestra puerta principal”, dijo al medio citado.

Otro vecino del lugar detalló que la problemática también ha perjudicado al turismo, dado que el parque temático Universal Studios se encuentra a tan solo unos minutos y este recibe hasta 40.000 personas cada día. Para evitar que los visitantes se lleven una mala experiencia, los miembros de Warner Brother han tenido que enviar a su propio personal para limpiar la calle.

La carretera invadida de personas sin hogar se encuentra a solo unos minutos de Universal Studios Unsplash

La pandemia impulsó la mudanza a vehículos

Richard Yrineo, uno de los residentes de la calle, explicó que estacionó su casa rodante por primera vez en 2019. En ese entonces solo había otros 10 vehículos en el lugar. No obstante, comenzaron a llegar decenas de estos cuando la pandemia provocó el cierre de negocios. “Trabajé en la construcción y las labores se detuvieron porque la gente no te quería dentro de sus casas, tenían miedo de contagiarse. La mayoría de las personas que perdieron sus trabajos no tenían a dónde ir y terminaron aquí”, dijo.

Las casas rodantes son cada vez más comunes Insider

Hay quienes se aprovecharon de que muchos pobladores están en busca de un hogar asequible y construyeron un negocio con eso. Algunos compraron vehículos recreativos y los estacionaron en la Forest Lawn Drive para alquilarlos, explicó Traci Park, concejal de Los Ángeles, al New York Post. “Cuando comienzas a mirar Internet y sitios web como Craigslist, puedes ver que en realidad hay un negocio floreciente y totalmente no regulado aquí en nuestra ciudad. Muchos de estos vehículos son inseguros, insalubres y no cumplen con los estándares básicos”, declaró.

Liberty Justice es un veterano del ejército de Estados Unidos que alquila un vehículo en la vía. Explicó que lo encontró en internet y que se llevó una decepción cuando visitó la unidad, ya que estaba más deteriorada de lo que mostraban las imágenes en la plataforma. No obstante, tuvo que quedárselo porque “no tenía otra opción”. “Dormía en el asfalto y eventualmente encontré esto en línea, hace un año y tres meses. Hablé con el dueño por teléfono y parecía razonable. Para empezar, nunca lo quise, pero fue lo único que pude encontrar que me podía permitir”, explicó.

