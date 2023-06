El problema neurológico por el que lobos marinos atacan a turistas en California: “Están fuera de sí”.

escuchar

Durante los últimos días, los bañistas de las playas del condado de Orange, en California, fueron atacados por lobos marinos que viven en la región. Los especialistas creen que esas actitudes violentas se deben a la proliferación de algas venenosas que se ha registrado en el lugar, las cuales se convierten en el alimento de estas especies.

Las autoridades colocaron advertencias para los visitantes en la entrada de Dana Strands Beach, en Dana Point, una de las tres costas donde los lobos marinos mordieron a personas. Alissa Deming, miembro del Pacific Marine Mammal Center, declaró para KTLA que es probable que los animales cometan las agresiones de manera inconsciente. “Hemos visto a surfistas en el agua mordidos por lobos marinos. Los ejemplares pueden tener un ataque en el que pierden la consciencia de su entorno. Solo nadan erráticamente, chocan con alguien y lo muerden sin pensarlo”, detalló la experta.

Las autoridades colocaron advertencias en las playas, para evitar que los lobos marinos muerdan a más turistas KTLA 5

Deming consideró que los lobos marinos pudieron contraer una enfermedad debido al ácido domoico que se encuentra en las algas tóxicas que han aparecido en los mares del sur de California. Cuando se alimentan de ellas y llegan a su organismo les provocan problemas en la salud, sobre todo neurológicos.

“El ácido domoico es una neurotoxina que afecta el cerebro, en particular el hipocampo. Eso da como resultado una actividad convulsiva que hace que los animales actúen desde completamente comatosos e insensibles hasta muy hiperactivos, confundidos y desorientados”, dijo la experta.

Por su parte, miembros del Channel Islands Marine & Wildlife Institute (CIMWI), detallaron a Daily Mail que han recibido cientos de informes de lobos marinos que muerden a surfistas, buzos, personas que solo caminan por la arena e incluso perros. Un hombre de Ventura, que fue testigo de un ataque, explicó que vio actuar a varios de estos animales como “si estuvieran en un mal viaje con ácido”. El sujeto señaló que había presenciado cómo uno de ellos mordía a un buzo, mientras que otro derribó repetidamente a alguien de su tabla.

Algunos lobos marinos han sido rescatados y reciben medicación para superar la infección por ácido domoico KTLA 5

¿Las mordidas de lobos marinos son peligrosas?

Deming advirtió al público en general que es de vital importancia mantenerse alejados de los lobos marinos mientras estos continúen con actitudes salvajes, ya que pueden sobresaltarse fácilmente. “Están fuera de sí”, aseguró. Explicó que si bien parecen animales “lindos e inofensivos que no quieren lastimarte”, podrían hacerlo en cualquier momento. Sus mordiscos llegan a ser tan poderosos como los de un oso, por lo que las autoridades solicitaron a los turistas que los observen a una distancia mínima de 15 metros.

Por su parte, los funcionarios de CIMWI pidieron a los visitantes no arrojar agua sobre los lobos marinos, incluso si el clima es caluroso, ya que eso podría empeorar su “estado comprometido”. Las personas que no sigan estas medidas no solo podrían provocar un ataque en su contra, sino que también afectarían la salud del mamífero, susceptible a una convulsión.

Agregaron que es peligroso tocar a los animales de cualquier manera, así como alimentarlos, acosarlos o acercarse demasiado para tomar fotos. Estas acciones también implican un delito federal punible con una multa de hasta US$100 mil y con un año de prisión.

LA NACION