La Leagues Cup anuncia sus grupos y primeras sedes en México

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá como rivales a los mexicanos Atlético San Luis, Monterrey y León en la primera fase de la Leagues Cup 2026, que por primera vez disputará partidos en México.

La cuarta edición de este torneo conjunto entre la MLS, integrada por equipos de Estados Unidos y Canadá, y la liga mexicana se disputará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

Menos de tres semanas antes habrá concluido la Copa del Mundo que organizarán esos tres países norteamericanos.

El Inter Miami, campeón de la edición inaugural de 2023 de la mano del recién llegado Messi, se cuenta entre las 18 franquicias de la MLS que competirán este año, del total de 30 de la liga norteamericana.

Por la Liga MX, sus 18 equipos pugnarán por llevar por primera vez a México este trofeo, que en 2024 quedó en manos del Columbus Crew y en 2025 del Seattle Sounders, verdugo en la final del Inter.

Los 36 participantes se dividirán en dos grupos, uno de la MLS y otro mexicano, y los ocho mejores avanzarán a los cuartos de final, con duelos entre las dos ligas en cada llave.

Miami disputará los tres partidos de la primera fase en su flamante nueva cancha, bautizada como Nu Stadium, que debe ser inaugurada en abril.

La escuadra de Messi debutará el 5 de agosto frente al Atlético de San Luis y posteriormente se medirá con el Monterrey el día 8 y con el Club León el 12.

Del total de 54 partidos de la primera fase, cuatro se disputarán por primera vez en territorio mexicano.

Toluca recibirá el 5 y el 12 de agosto en su estadio al Seattle Sounders y al Dallas FC.

El día 11, Tigres recibirá al Vancouver Whitecaps del alemám Thomas Müller mientras que el América hospedará al San Diego FC en el emblemático estadio Azteca de Ciudad de México en una fecha aún por determinar.

El certamen ofrece tres pases para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el campeón clasificando directamente a octavos de final de ese torneo.