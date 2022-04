Las lecciones que dejó Bruce Willis a las mujeres que lo acompañan

A pocos días de conocerse la decisión de Bruce Willis de retirarse de la actuación a sus 67 años por problemas de salud, sus hijas mayores le dedicaron un sentido mensaje en sus redes sociales y allí recordaron las lecciones que les enseñó a lo largo de su vida.

El pasado 30 de marzo, Rumer Willis sorprendió a todos al contar -a través de su cuenta de Instagram- que su padre se retiraba de la actuación porque padece afasia: un trastorno del lenguaje que puede generar una dificultad en la expresión o en la comprensión. La noticia impactó a los fanáticos del actor quienes enseguida llenaron el mundo de Internet de mensajes de apoyo al protagonista de Duro de matar, 12 monos, Sexto sentido y El protector, entre otras.

Rumer, Scout LaRue, Tallulah Belle, fruto de la relación del actor con Demi Moore, y Mabel Ray y Evelyn Penn, fruto de su matrimonio con la modelo británica Emma Heming, suelen mostrarse muy unidas en las redes sociales. Por ese medio, las hermanas mayores compartieron reflexiones y recuerdos con su padre, y -sobre todo- enseñanzas que él les ha dado. En los últimos días, las jóvenes profundizaron en las palabras que atesoran de él y en los momentos compartidos. “Gracias porque siempre me recuerdas a sonreír y a reírme de mí misma”, indicó en una ocasión la primogénita en una postal que publicó en la que se la ve junto a su padre.

Sus tres hijas mayores compartieron el mensaje oficial en el que se reveló la enfermedad que atraviesa su padre Instagram

En el último texto que firmaron las tres hermanas en las redes sociales revelaron la situación que atraviesa el actor, y -además- rescataron el cariño de la gente y la unión en la familia a partir de su diagnóstico. “Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia, pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuánto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él”, expresaron las jóvenes que firmaron el comunicado.

Tras ello, compartieron una de las frases y enseñanzas que les dio su padre a lo largo de su vida. “Como Bruce suele decir, ‘hay que vivir a tope’, y eso es lo que planeamos hacer”, dijeron en la misiva.

La mayor de las hermanas contó en Instagram que "adora reírse con él" Instagram

En su perfil de Instagram, Rumer dedicó algunas publicaciones a los recuerdos de su infancia y envió mensajes de amor a su padre. “Te amo hasta la luna ida y vuelta, papá. Gracias por enseñarme a ser tan tonta. Me encanta reír contigo”, escribió la joven pocos días después de revelar el diagnóstico del protagonista de Vecinos invasores.

En una oportunidad, contó que su papá la enseñó a "reírse de ella misma" Instagram

Lo mismo hizo Scout, quien -días después del anuncio- compartió una sentida reflexión. “Papá, ayer fue tan surrealista compartir algo tan personal con la gente. No sabía cómo sería recibido. Siempre hay una incógnita cuando se comparten cosas tan sensibles con el mundo. Esperaba un poco de amor y compasión, pero realmente nunca pude haber anticipado la profundidad y amplitud del amor que recibimos como familia”, indicó.

Scout contó que recibió muchos mensajes de los fanáticos de su padre y que son la muestra del cariño que le tienen Instagram

En ese sentido, sostuvo que a través de los mensajes de cariño dedicados a su familia pudo percibir lo que su padre había sembrado en el público. “Me di cuenta de cuánto amor, energía y oraciones estaban enviando a mi papá y, simplemente, me tocaron de una manera que me hizo llorar mientras escribía esto. Estoy tan agradecida por su amor. He escuchado lo que mi papá significa para ustedes”.

De igual modo, hace dos semanas, la protagonista de Ghost le dedicó un mensaje por el cumpleaños número 67 del actor. “Feliz cumpleaños, Bruce. [Estoy] agradecida por nuestra familia ensamblada”, dijo.

Bruce Willis y Demi Moore, un amor que logró con el tiempo convertirse en amistad GROSBY GROUP

Bruce Willis y Demi Moore se conocieron en 1987 en el estreno de la película Procedimiento ilegal; para ese entonces, ella salía con el actor Emilio Estévez. La noche del estreno, Willis la invitó a salir. En menos de un año se casaron y le dieron la bienvenida a Rumer, quien nació en agosto de 1988. Tras trece años de matrimonio, se divorciaron en 1998, pero aún mantienen una estrecha relación. De hecho, actualmente, el actor transita su enfermedad acompañado de sus hijas y de su actual esposa, Emma, pero también está contenido por Moore. Un fiel reflejo de la cercanía entre los exesposos es que Moore también compartió la publicación en su red social.