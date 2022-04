Revelan que Bruce Willis vendió propiedades por US$65 millones para solventar su retiro de la actuación

Después de que el 30 de marzo pasado se conociera la noticia de que Bruce Willis tiene afasia y se retiró de la actuación, se supo que el actor decidió vender sus propiedades para poder sostenerse económicamente. Justo antes del anuncio sobre su salud, según informaron fuentes cercanas al artista al medio Page Six, logró desprenderse de una de ellas por unos US$65 millones.

La triste noticia sobre el protagonista de Duro de matar sorprendió a Hollywood y generó mucha tristeza entre sus fans. Su condición de salud le afecta al hablar, por este motivo, el actor reveló en un comunicado familiar que decidió retirarse y que no participará en ninguna nueva película.

Demi Moore publicó una foto de Bruce Willis y anunció que debido a una afasia, el actor se retiraba de la actuación (Crédito: Instagram/@demimoore)

En ese contexto, surgieron muchos planteos sobre cómo será la nueva vida de Willis alejado de los medios. Uno de los aspectos clave es el económico, ya que perderá el ingreso que significaban las millonarias producciones de las que formaba parte. Sumado a esto, no enfrentará solo los gastos de la vida cotidiana, sino también el tratamiento para hacerle frente a la enfermedad. Esto se debe a que aunque la afasia no tiene cura, sí se puede hacer terapia del lenguaje para mejorar la comunicación.

Ante este escenario, Bruce Willis tomó la decisión de poner en venta algunas de sus propiedades. Una fuente cercana al actor contó al citado medio que “se preparó para este momento desde hace mucho tiempo”. De acuerdo a este testimonio, el actor sabía que eventualmente su salud empeoraría y lo obligaría a dejar de trabajar, por lo que su situación económica se vería comprometida.

Bruce Willis venderá sus propiedades luego de su retiro (Crédito: Instagram/@brucewillisbw)

Además, el actor también habría pensado en mantener un estilo de vida más tranquilo tras su retiro, por lo que no necesitaría todos los inmuebles que tenía en su posesión. “Al saber que vendió la mayoría de sus propiedades en los últimos años, está claro que se estuvo preparando para simplificar su vida”, agregó la fuente, quien también manifestó que la intención de Willis es “vivir en un entorno seguro rodeado de su familia”.

El impacto que generó la noticia sobre su salud y las disculpas de Kevin Smith

A raíz del comunicado que compartió su familia, el ambiente del cine se mostró impactado. “Queríamos compartir que nuestro querido Bruce estuvo experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que ha significado tanto para él”, reza un párrafo del texto que fue compartido en las redes sociales por su hija Rumer Willis y su exesposa, la actriz Demi Moore.

Junto a muchas muestras de afecto y dolor por parte de reconocidas figuras, el mensaje derivó también el pedido de disculpas de Kevin Smith, productor que trabajó con él en Cop Out. Luego de duras críticas contra el actor que había hecho hace más de una década, se expresó en Twitter al conocer su diagnóstico de salud. “Mucho antes de cualquier cosa con Cop Out, yo era un gran fanático de Bruce Willis, así que leer esto es realmente desgarrador. Le encantaba actuar y cantar y la pérdida de eso tiene que ser devastador para él. Me siento como un imbécil por mis críticas insignificantes en 2010. Pido perdón a BW y su familia”, escribió.