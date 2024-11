La ley del clima frío que pocos conocen en EE.UU., con distintos beneficios según cada estado

Con la llegada del frío a Estados Unidos, que en algunos lugares puede llegar a temperaturas extremas, millones de ciudadanos se verán beneficiados por una medida que no todos conocen. Se trata de la ley del clima frío, o Cold Weather Rule (CWR) en inglés, que protege a los usuarios residenciales ante posibles cortes de servicios esenciales durante el invierno.

En algunas partes de EE.UU. el frío llega a niveles extremos durante el invierno AP

La CWR no se aplica en todo EE.UU., sino que es una normativa que se implementa en algunos estados puntuales con el objetivo de proteger a los consumidores residenciales de cortes de servicios esenciales durante los meses de invierno boreal, según el sitio web del estado de Minnesota, una de las entidades que cuenta con este tipo de iniciativas. La medida busca garantizar que las familias puedan mantener el acceso a electricidad, gas natural o agua, especialmente en condiciones climáticas extremas.

El fin principal de la ley del clima frío es evitar que las personas se queden sin calefacción cuando las temperaturas desciendan a niveles peligrosos. Bajo esta normativa, las compañías de servicios públicos deben ofrecer opciones de pago flexibles y notificar con antelación a los clientes sobre posibles desconexiones, según los Estatutos de Minnesota. Además, los consumidores que cumplan con los requisitos pueden acogerse a esta protección durante el invierno.

Cómo funciona la ley del clima frío

La CWR varía según el estado, pero generalmente se activa en una fecha fija, como del 1° de noviembre al 31 de marzo, en estados como Kansas y Missouri. En algunos lugares, se aplica cuando las temperaturas caen por debajo de un umbral determinado; por ejemplo, 35 grados Fahrenheit (1,6 grados centígrados) en Kansas y 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) en Illinois.

La ley prohíbe a las empresas realizar desconexiones frente a determinadas condiciones o entre determinadas fechas Freepik

Los clientes deben cumplir con ciertos requisitos, como establecer planes de pago con su proveedor. Algunos estados, como Kansas, permiten a los usuarios distribuir el pago de su deuda en plazos de hasta 12 meses para evitar el corte de servicio, según señala la Comisión de Corporación de Kansas.

La protección de la CWR suele estar dirigida a consumidores residenciales y no aplica a empresas o grandes consumidores de energía. Además, en algunos estados, no todas las compañías de servicios están obligadas a seguir la normativa. Por ejemplo, en Missouri, la regla no cubre a los proveedores de gas propano ni a los sistemas operados por municipios o cooperativas, según la Comisión de Servicio Público estatal.

Todos los estados con “Cold Weather Rule”

La implementación de la CWR depende de las leyes locales, y no se aplica en todos los estados de EE.UU. Según la organización LIHEAP, las jurisdicciones que si implementan la ley de clima frío son:

Arizona : aunque no usa el término “Cold Weather Rule”, una normativa regula los cortes de servicio en casos de temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. En invierno, las empresas deben evitar desconexiones si se pronostican temperaturas por debajo de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados).

: aunque no usa el término “Cold Weather Rule”, una normativa regula los cortes de servicio en casos de temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. En invierno, las empresas deben evitar desconexiones si se pronostican temperaturas por debajo de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados). Arkansas : el servicio de gas y electricidad no se puede desconectar si el pronóstico predice una temperatura de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) o menos durante las próximas 24 horas.

: el servicio de gas y electricidad no se puede desconectar si el pronóstico predice una temperatura de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) o menos durante las próximas 24 horas. Connecticut : entre el 1° de noviembre y 1° de mayo, para personas de bajos ingresos.

: entre el 1° de noviembre y 1° de mayo, para personas de bajos ingresos. Delaware : no se permite la desconexión del servicio si esto afectara negativamente la salud del ocupante. Se aplica entre el 15 de noviembre y 31 de marzo, siempre y cuando la temperatura sea menor a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados).

: no se permite la desconexión del servicio si esto afectara negativamente la salud del ocupante. Se aplica entre el 15 de noviembre y 31 de marzo, siempre y cuando la temperatura sea menor a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados). Georgia : prohibición total entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo cuando la temperatura mínima pronosticada para un período de 24 horas a partir de las 8 hs Eastern Daylight Time (EDT) en la fecha de la desconexión propuesta sea inferior a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados).

: prohibición total entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo cuando la temperatura mínima pronosticada para un período de 24 horas a partir de las 8 hs Eastern Daylight Time (EDT) en la fecha de la desconexión propuesta sea inferior a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados). Kansas : activa del 1 de noviembre al 31 de marzo. Prohíbe desconexiones si las temperaturas caen por debajo de 35 grados Fahrenheit (1,6 grados centígrados) dentro de las 48 horas siguientes

: activa del 1 de noviembre al 31 de marzo. Prohíbe desconexiones si las temperaturas caen por debajo de 35 grados Fahrenheit (1,6 grados centígrados) dentro de las 48 horas siguientes Missouri : válida entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Se aplica a servicios regulados por la Comisión de Servicios Públicos de Missouri, pero no incluye cooperativas ni sistemas municipales

: válida entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Se aplica a servicios regulados por la Comisión de Servicios Públicos de Missouri, pero no incluye cooperativas ni sistemas municipales Illinois : protege a los clientes residenciales cuando las temperaturas caen por debajo de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno.

: protege a los clientes residenciales cuando las temperaturas caen por debajo de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno. Indiana : prohíbe la desconexión entre el 1° de diciembre y el 15 de marzo, si el cliente califica para recibir asistencia pública.

: prohíbe la desconexión entre el 1° de diciembre y el 15 de marzo, si el cliente califica para recibir asistencia pública. Iowa : vigente del 1 de noviembre al 1 de abril. Prohíbe desconexiones cuando las temperaturas son menores a 20 grados Fahrenheit (6,6 grados centígrados bajo cero), con protecciones especiales para beneficiarios del programa LIHEAP.

: vigente del 1 de noviembre al 1 de abril. Prohíbe desconexiones cuando las temperaturas son menores a 20 grados Fahrenheit (6,6 grados centígrados bajo cero), con protecciones especiales para beneficiarios del programa LIHEAP. Idaho : activa del 1 de diciembre al 28 de febrero. Incluye protecciones para hogares con personas mayores, niños o miembros con condiciones médicas certificadas

: activa del 1 de diciembre al 28 de febrero. Incluye protecciones para hogares con personas mayores, niños o miembros con condiciones médicas certificadas Louisiana : se prohíbe la desconexión cuando la temperatura más alta del día anterior al corte previsto no superase los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno.

: se prohíbe la desconexión cuando la temperatura más alta del día anterior al corte previsto no superase los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno. Maryland : se aplica en invierno, cuando la temperatura prevista para las próximas 72 horas es de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno.

: se aplica en invierno, cuando la temperatura prevista para las próximas 72 horas es de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el invierno. Minnesota : desde el 15 de octubre hasta el 30 de abril se prohíbe la desconexión del servicio eléctrico residencial.

: desde el 15 de octubre hasta el 30 de abril se prohíbe la desconexión del servicio eléctrico residencial. Massachusetts: entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, no se permite el corte a ningún cliente que no pueda pagar un cargo vencido debido a dificultades económicas.

La calefacción es necesaria durante los meses de invierno en Estados Unidos Unsplash

Mississippi : entre el 1° de diciembre y el 31 de marzo existen facilidades para los clientes residenciales que no puedan pagar el monto total de su factura de servicios públicos.

: entre el 1° de diciembre y el 31 de marzo existen facilidades para los clientes residenciales que no puedan pagar el monto total de su factura de servicios públicos. Michigan : el estado ofrece un programa de protección contra cortes para hogares con ingresos bajos o personas mayores durante los meses de invierno, entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo.

: el estado ofrece un programa de protección contra cortes para hogares con ingresos bajos o personas mayores durante los meses de invierno, entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo. Montana : entre el 1° de noviembre y el 1° de abril se prohíbe la desconexión cuando la temperatura a las 8 hs (hora local) sea bajo cero, o si se pronostican temperaturas bajo cero para las próximas 24 horas para los clientes que reciben asistencia pública, o si el miembro del hogar tiene 62 años o más o está discapacitado.

: entre el 1° de noviembre y el 1° de abril se prohíbe la desconexión cuando la temperatura a las 8 hs (hora local) sea bajo cero, o si se pronostican temperaturas bajo cero para las próximas 24 horas para los clientes que reciben asistencia pública, o si el miembro del hogar tiene 62 años o más o está discapacitado. Wisconsin : protege a los clientes residenciales del 1 de noviembre al 15 de abril si cumplen con planes de pago.

: protege a los clientes residenciales del 1 de noviembre al 15 de abril si cumplen con planes de pago. Nebraska : ofrece protecciones durante los meses de invierno para clientes de servicio de gas con dificultades económicas si acuerdan un plan de pago.

: ofrece protecciones durante los meses de invierno para clientes de servicio de gas con dificultades económicas si acuerdan un plan de pago. Nueva Jersey : se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo.

: se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Nuevo México : se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo.

: se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Nueva York : se aplica entre el 1° de noviembre y el 15 de abril.

: se aplica entre el 1° de noviembre y el 15 de abril. Nuevo Hampshire: entre el 15 de noviembre y el 31 de marzo, no se permite la desconexión a menos que los atrasos sean superiores a $125 para gas sin calefacción, $225 para electricidad sin calefacción y más de $450 para calefacción a gas, eléctrica y a vapor.

entre el 15 de noviembre y el 31 de marzo, no se permite la desconexión a menos que los atrasos sean superiores a $125 para gas sin calefacción, $225 para electricidad sin calefacción y más de $450 para calefacción a gas, eléctrica y a vapor. Ohio : se aplica entre el 11 de noviembre y el 15 de abril.

: se aplica entre el 11 de noviembre y el 15 de abril. Carolina del Norte : no se permite la desconexión para personas mayores, discapacitadas y clientes que son elegibles para el Programa de Asistencia de Crisis Energética entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo.

: no se permite la desconexión para personas mayores, discapacitadas y clientes que son elegibles para el Programa de Asistencia de Crisis Energética entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo. Oregon : la regla del clima frío se aplica cuando haya una temperatura menor a los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados).

: la regla del clima frío se aplica cuando haya una temperatura menor a los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados). Oklahoma : se prohíbe la desconexión cuando el termómetro se ubica por debajo de los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el día o los 20 grados Fahrenheit (6,6 grados centígrados bajo cero).

: se prohíbe la desconexión cuando el termómetro se ubica por debajo de los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) durante el día o los 20 grados Fahrenheit (6,6 grados centígrados bajo cero). Pensilvania : no se puede interrumpir el servicio público entre el 1° de diciembre y el 31 de marzo para los clientes que se encuentren en el 250 % o menos del nivel federal de pobreza.

: no se puede interrumpir el servicio público entre el 1° de diciembre y el 31 de marzo para los clientes que se encuentren en el 250 % o menos del nivel federal de pobreza. Rhode Island : entre el 11 de enero y el 15 de abril, no se permite el corte a personas mayores, discapacitadas, enfermas graves, hogares con niños menores de 2 años o beneficiarios de compensación por desempleo, asistencia federal para calefacción o que tengan ingresos iguales o inferiores al 75 % del ingreso medio estatal.

: entre el 11 de enero y el 15 de abril, no se permite el corte a personas mayores, discapacitadas, enfermas graves, hogares con niños menores de 2 años o beneficiarios de compensación por desempleo, asistencia federal para calefacción o que tengan ingresos iguales o inferiores al 75 % del ingreso medio estatal. Carolina del Sur : la desconexión se suspende cuando la temperatura promedio prevista es de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) o menos durante un período de 45 horas.

: la desconexión se suspende cuando la temperatura promedio prevista es de 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) o menos durante un período de 45 horas. Dakota del Sur : se prohíbe la desconexión entre el 1° de noviembre y 31 de marzo.

: se prohíbe la desconexión entre el 1° de noviembre y 31 de marzo. Texas : no se pueden producir cortes de servicio si la temperatura es menor a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados).

: no se pueden producir cortes de servicio si la temperatura es menor a 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados). Utah : se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo.

: se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Vermont : la regla del clima frío aplica para cuando la temperatura se ubica por debajo de los 10 grados Fahrenheit (12,2 grados centígrados bajo cero), o bajo los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) en el caso de hogares con personas mayores de 62 años.

: la regla del clima frío aplica para cuando la temperatura se ubica por debajo de los 10 grados Fahrenheit (12,2 grados centígrados bajo cero), o bajo los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados) en el caso de hogares con personas mayores de 62 años. Washington : se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo.

: se aplica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. West Virginia : se prohíbe la desconexión entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo.

: se prohíbe la desconexión entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo. Wyoming: no se permite la desconexión si las marcas térmicas son inferiores a los 32 grados Fahrenheit (cero grados centígrados), entre el 1° de noviembre y el 1° de abril.