La MLS elige a Larry Berg como comisionado para suceder a Don Garber

La liga de fútbol estadounidense (MLS) designó este lunes a Larry Berg como próximo comisionado de la organización, en reemplazo de Don Garber, quien dejará el cargo al finalizar 2026 después de 27 años al frente de la competición.

Berg, copropietario y gestor del Los Angeles Football Club (LAFC), asumirá funciones a partir del 1 de enero de 2027. Su presentación oficial está prevista para el 4 de agosto en la sede de la liga en Nueva York.

"Es un honor liderar a la Major League Soccer hacia su próxima era (...) Nuestras mayores oportunidades aún están por venir. Tenemos una oportunidad para fortalecer nuestra competición, desarrollar más jugadores y profundizar nuestra conexión con los aficionados", dijo Berg en un comunicado de la MLS.

El futuro comisionado cuenta con experiencia tanto en el fútbol como en el mundo de las inversiones. Además de su participación en el LAFC, tuvo intereses en el AS Roma de Italia y el Swansea City de Gales, mientras desarrolló durante más de 30 años una carrera en el sector del capital privado.

En el LAFC, Berg participó en el crecimiento de la organización, que conquistó la Liga MLS en 2022 y la Supporters' Shield en 2019 y 2022.

Para asumir la conducción de la liga deberá desprenderse de su participación en el club, de acuerdo con las normas de gobernanza de la MLS.

Su llegada se producirá en una etapa de expansión para la competición, que prepara cambios en el calendario a partir de 2027, ajustes en su modelo de nóminas, nuevos estadios, futuras negociaciones por los derechos de medios y un nuevo convenio colectivo con los jugadores.

Garber continuará como comisionado hasta finales de 2026 y luego asumirá como presidente de la MLS. Durante su gestión, la liga pasó de 10 a 30 clubes y gestionó la construcción de hasta 26 estadios vinculados con la competición.