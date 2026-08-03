Reportan las primeras muertes por ciclosporiasis en medio del brote en Estados Unidos

DETROIT.– Dos personas murieron en el estado de Michigan en el marco de un brote de ciclosporiasis, en las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos asociadas a este parásito microscópico, informaron este lunes autoridades sanitarias estatales, mientras crece la preocupación por la expansión de la enfermedad a nivel nacional.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas víctimas presentaban afecciones de salud subyacentes que podrían haberse agravado por la infección intestinal y la deshidratación derivada del cuadro clínico. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre los fallecimientos.

El brote afecta a miles de personas en Estados Unidos y ya se extiende a más de 40 estados, según datos de los CDC MIguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, que suele provocar diarrea acuosa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se trata de una afección que rara vez resulta mortal, aunque puede ser más grave en personas con problemas de salud previos.

El parásito infecta el intestino y se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con materia fecal. En brotes anteriores, la infección se ha vinculado con el consumo de frutas y verduras expuestas a agua de riego contaminada. Los casos suelen aumentar a finales de la primavera y durante el verano, cuando las condiciones favorecen su propagación.

Aunque la ciclosporiasis es menos frecuente que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela o la escherichia coli, su incidencia ha crecido en la última década en Estados Unidos. En 2019 se registró el mayor número de casos reportados, con cerca de 4700 infecciones.

Investigadores analizan si la lechuga importada de México está vinculada a parte de los contagios reportados Sophie Bates - AP

En el actual brote, los CDC informaron que desde el 1 de mayo se han registrado más de 4100 casos confirmados y se investigan otros 7400 casos probables en 41 estados. La agencia advirtió que el número real de personas afectadas podría ser mayor, ya que muchos casos no son diagnosticados ni reportados.

En Michigan, las autoridades sanitarias reportaron más de 11.200 casos vinculados al brote, incluidos 193 hospitalizaciones, lo que refleja el impacto significativo de la enfermedad en ese estado. El aumento de casos ha sido sostenido en las últimas semanas, con centenares de nuevos contagios registrados en cada actualización oficial.

Las autoridades sanitarias federales han identificado la lechuga procedente de México, servida en restaurantes Taco Bell de nueve estados, como la fuente del brote Paul Sancya - AP

Las investigaciones preliminares apuntan a que la lechuga procedente de México, servida en locales de la cadena Taco Bell en al menos nueve estados, podría ser una de las fuentes del brote. Hasta finales de julio, casi 2000 casos habían sido asociados a ese producto, incluidos al menos 98 pacientes hospitalizados, según los CDC.

No obstante, las autoridades sanitarias señalaron que otras marcas, restaurantes o canales de distribución podrían estar implicados, por lo que la investigación continúa abierta para determinar el origen completo de la propagación.

El incremento de los contagios y la confirmación de las primeras muertes han llevado a los expertos a reforzar las recomendaciones de higiene y manipulación segura de alimentos, en especial durante los meses de mayor circulación del parásito.

Agencias AP y Reuters