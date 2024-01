escuchar

En el mundo de la numismática, los errores de fabricación se convierten en una valiosa fuente de ingresos. Un claro ejemplo de esto es la moneda de 25 centavos de dólar del estado de Georgia, con fecha de 1999, cuyo precio podría llegar hasta los US$10.000, debido a varios defectos. Se tienen que identificar sus características para descubrir un potencial tesoro oculto entre las pertenencias.

En 1999, la Casa de la Moneda de Estados Unidos atravesaba por un período de experimentación con una nueva aleación de metales, que tenía un tinte dorado que se utilizó para las monedas Sacagawea que salieron en 2000. Sin embargo, en algunas pruebas le pusieron esa combinación a las monedas de Georgia y algunas llegaron al público.

“Todos los cuartos de centavo estatales de 1999 (Delaware, Pennsylvania, Connecticut, Georgia y Nueva Jersey) se encontraron acuñados en los llamados planchets experimentales, que estaban destinados al dólar de oro Sacagawea”, se aclara en el sitio US Coins Guide.

Algunos numismáticos, en su búsqueda de los ejemplares raros, encontraron troqueles duplicados en algunas monedas. Por lo general, plasmados en las letras o en la figura del melocotón, que es la central en estos centavos. Aunque también representan un precio extra, son defectos menores en comparación con los demás.

Estos son algunos detalles importantes que tienen los centavos de Georgia de 1999:

Le falta la franja de cobre , en tono naranja, en el borde de la moneda.

, en tono naranja, en el borde de la moneda. El borde es más grueso de lo normal.

Pesa entre 5,9 y 6,3 gramos, más de los 5,67 gramos de una moneda típica de veinticinco centavos revestida de cobre y níquel.

Se ve más gruesa .

. Su color es más verdoso, similar a los dólares Sacagawea.

Una moneda de 25 centavos de Georgia puede llegar a valer US$10.000 debido a sus errores Captura usmint.gov/

Además de la preciada moneda de Georgia, que puede valer hasta US$10.000, uno de los ejemplares producidos en Delaware se vendió US$3450, en 2007. En tanto que de las creadas en Pensilvania, una se ofertó en US$9775, indica The Atlanta Journal Constitution. Estos son otros defectos menores de los centavos de Georgia:

Tienen pequeños huecos en blanco , generalmente en el relieve de las letras y los números, lo que ocurre cuando una parte troquel se desprende.

, generalmente en el relieve de las letras y los números, lo que ocurre cuando una parte troquel se desprende. Presentan grietas o astillas, frecuentemente ocasionadas por los troqueles muy usados

En algunas monedas, la imagen total no se ve completa.

Las monedas de Georgia de 1999 tienen varios defectos que tienen un alto valor Captura usmint.gov

A pesar de que hay monedas de alto valor, las de Georgia, que están revestidas de cobre y níquel, pero que no tienen errores ni otras características, mantienen su precio nominal. Esta regla se aplica tanto a las de Georgia de 1999-P, acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, como a las monedas de Georgia de 1999-D, de la Casa de la Moneda de Denver. “No poseen un valor adicional en el mercado de coleccionistas, a menos que presenten alguna rareza o error en su acuñación”, se explica en US Coins Guide. “Sin embargo, las monedas de veinticinco centavos de Georgia de 1999-P y 1999-D que no circulan, valen 50 centavos o más”.