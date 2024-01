escuchar

Desde que desembarcó en Netflix, el pasado 4 de enero, La sociedad de la nieve se posicionó como la película más vista de la plataforma. La producción dirigida por Juan Antonio Bayona relata la historia del accidente conocido como ‘tragedia de Los Andes’, que sucedió en 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la Cordillera de los Andes. En las últimas horas, Juani Caruso, reveló cómo se preparó para el personaje e impactó con un dato.

La tragedia de Los Andes ocurrió hace 51 años, en 1972 X @MyloBrizuela

El actor de 22 años se puso en la piel de Álvaro Mangino, quien en aquel entonces tenía 19 años. Pese a que no formaba parte del club “Old Christians Club” de Montevideo, ni tampoco iba al colegio Stella Maris, sus amigos le pidieron que los acompañe.

Debido al éxito que trajo este film, este martes Caruso estuvo invitado a LAM (América TV) para contar su experiencia y cómo fue la preparación para ponerse en la piel de Mangino, y su relato impactó a todos en el estudio. “La previa fue el casting, que fue muy difícil, porque fueron muchas etapas hasta que fuimos al Uruguay a conocer al director. Y después nos tocaba conocer a los sobrevivientes que interpretaba cada uno y lo mismo con los que interpretaban a fallecidos”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Yo interpreté a Álvaro Mangino. Lo conocí a él y a su familia, me recibió en su casa, me brindó toda la información que necesitaba. Ahí partimos a España y empezó todo, empezaron los ensayos, armamos el guion con lo que cada uno sabía. Estuvimos dos meses en Barcelona y después fue el rodaje en Sierra Nevada, en España”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si conocía la historia, Juani le dijo que había leído el libro hace muchos años, pero que jamás se imaginó formar parte de la película. Al escucharlo, el conductor le consultó qué le pasó cuando conoció a Álvaro, quien en aquel entonces tenía una historia de amor particular con su novia, con quien sentía una conexión muy fuerte a través del crucifijo que cada uno llevaba puesto. “Álvaro es la primera vez que tiene una representación en una película. A mí me marcó la historia, porque antes de viajar, Margarita, su novia, y él se intercambiaron las cadenitas y él todos los días que estuvo en la montaña hablaba con ella, le contaba cómo estaba y que la extrañaba, era su faro”, le dijo.

Lo que más impactó fue cuando se refirió al cambio físico al que se tuvieron que someter para el rodaje, sobre todo porque los personajes bajaban de peso ante la falta de comida durante aquellos 72 días en la desidia. “Lo que hicieron primero fue que engordemos para tener un poco más de changüí y poder bajar más de peso y que se note en la pantalla. Yo para el final del rodaje bajé 17 kilos”, aseguró.

Mientras Juani hablaba, en un móvil se encontraba Álvaro junto a Margarita, que desde que él sobrevivió al terrible accidente nunca más se separaron. “¿Qué te pareció la película?”, le preguntó el jurado del Bailando 2023 (América TV), a lo que el hombre le contestó: “La vi cuatro veces. Cada vez que la veía me sentía distinto e iba profundizando más en lo que habíamos vivido, porque algunas cosas las vas olvidando y no estás pensando en lo que te pasó. En la cuarta terminé llorando y lo que les puedo decir es que esta película es lo más cercano a lo que vivimos. No tengan dudas”, sostuvo.

