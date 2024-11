La montaña rusa más alta del mundo cierra después de 20 años en Nueva Jersey: cómo será la nueva y misteriosa atracción que la sustituye

Después de casi dos décadas de ofrecer emociones extremas y romper récords, Kingda Ka, la imponente montaña rusa del parque Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey, cerró oficialmente sus puertas. Su retiro marca el inicio de una nueva etapa en el parque, que promete una atracción revolucionaria que ya despierta gran expectativa y ansiedad entre los fanáticos, aunque la compañía todavía no reveló los detalles.

Una leyenda que marcó historia

Desde su inauguración en 2005, Kingda Ka no solo se convirtió en la montaña rusa más alta del mundo, con 139 metros (456 pies) de altura, sino también en una de las más rápidas, alcanzando 205 km/h en apenas 3,5 segundos. Su diseño único, que incluía un particular ascenso vertical de 90 grados y una caída vertiginosa a través de una espiral, la hizo una experiencia inolvidable para millones de visitantes.

La montaña rusa Kingda Ka llegó a ser la más alta del mundo (Foto: Archivo)

Por 20 años, esta atracción definió la esencia del parque Six Flags Great Adventure, lo que atrajo a aficionados de todo el mundo. Con su cierre termina una era de adrenalina y emociones intensas en el sitio.

El misterio de lo que vendrá

El anuncio de la clausura de Kingda Ka fue acompañado de un adelanto intrigante, ya que su lugar será ocupado por una nueva montaña rusa de lanzamiento que promete batir múltiples récords. Según People, el presidente del parque, Brian Bacica, comunicó que el proyecto debutará oficialmente en 2026, aunque los detalles específicos sobre su diseño y características se revelarán el próximo verano boreal.

Bacica reconoció que despedirse de una atracción icónica puede ser difícil para los visitantes, pero estos cambios reflejan el compromiso de ofrecer experiencias innovadoras.

Los visitantes esperan por la nueva construcción (Foto: Six Flags Great Adventure)

El retiro de Kingda Ka no es el único movimiento importante en Six Flags Great Adventure. Como parte de una millonaria inversión en sus parques temáticos, la compañía también anunció el cierre de la montaña rusa Green Lantern, que dará paso a The Flash: Vertical Velocity, una nueva atracción que estará disponible a partir de 2025.

El legado de Kingda Ka

Durante su tiempo en funcionamiento, Kingda Ka fue mucho más que una simple montaña rusa. Para los entusiastas, representó un desafío que combinaba tecnología de vanguardia y emociones extremas. Su capacidad para alcanzar velocidades impactantes en segundos y su imponente estructura redefinieron los límites de lo que podía ser una montaña rusa.

Aunque el ciclo llegó a su fin, dejó un legado imborrable en la historia de los parques de diversiones. Ahora, la atención se centra en lo que viene, y los amantes de la adrenalina ya están contando los días para descubrir la próxima joya de Six Flags Great Adventure.

LA NACION