La NBA espera respuesta de inversores en liga europea "a finales de marzo"

La NBA espera una primera respuesta por parte de potenciales inversores en su futura liga de básquetbol en Europa para "finales de marzo", dijo este jueves el número dos de la competición norteamericana, Mark Tatum, en Los Ángeles

"Queremos conocer su nivel de interés de aquí a finales de marzo (...) a partir de ahí comenzaremos a perfilar la identidad de nuestros potenciales inversores", explicó el comisionado adjunto de la NBA durante un encuentro con ocho medios europeos, entre ellos la AFP.

La NBA sigue esperando materializar su proyecto en el otoño (boreal) de 2027.

"Ese es el objetivo", ratificó el directivo en la charla, celebrada un día antes de que arranque el Juego de las Estrellas en el Intuit Dome, la cancha de Los Angeles Clippers.

La poderosa liga norteamericana proyecta crear en Europa una competición de 16 equipos, doce de ellos con plaza permanente y cuatro por clasificación, en colaboración con la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

En la mira de la NBA están grandes mercados como París, Lyon, Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Mánchester, Múnich, Atenas y Estambul.

Varios poderosos clubes de fútbol han sido contactados, como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el AC Milan.

El proyecto ha generado intensas fricciones con la Euroliga, actual competición de referencia en el Viejo Continente, que recientemente nombró a un nuevo presidente, el español Chus Bueno.

"Conocemos a Chus Bueno, trabajó para nosotros durante una docena de años", dijo con una sonrisa Tatum, que espera que el nuevo dirigente "hable con sus clubes" y permita que la NBA, la FIBA y la Euroliga vuelvan "a la mesa de negociación para entablar un diálogo positivo".

"Desde el principio decimos que queremos trabajar con la Euroliga", enfatizó. "Quizá Chus pueda crear ese puente entre nosotros, la FIBA y la Euroliga"