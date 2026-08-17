La NBA no tiene pruebas de que los Clippers hayan infringido el tope salarial, según informe

La NBA no ha encontrado evidencia de que el dueño de los Clippers de Los Ángeles, Steve Ballmer, haya eludido las reglas del tope salarial para pagarle a la estrella Kawhi Leonard a través de patrocinadores, según un informe de ESPN publicado este lunes.

Sin embargo, la liga de baloncesto norteamericana afirma que el artículo de ESPN contiene errores importantes con respecto a la investigación de 11 meses que lleva a cabo y que el resultado no se conocerá hasta que la pesquisa haya concluido.

El reporte, que cita fuentes anónimas familiarizadas con las discusiones sobre el asunto, indicó que la investigación se extendió más allá de Aspiration, la empresa inicialmente vinculada a los acuerdos financieros con Leonard.

Habría alcanzado a por lo menos otras tres firmas que los Clippers presentaron al jugador, actualmente en los Raptors de Toronto y siete veces All-Star.

Pero, según el informe, no hay evidencia que demuestre que Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, hubiera canalizado dinero a Leonard a través de esas compañías, las cuales tenían vínculos de patrocinio con el equipo.

Fuentes de ESPN indicaron que a finales de julio se entregó un reporte sobre la investigación y que ambas partes han estado negociando para llegar a una resolución del caso.

La NBA respondió después de que se publicara la noticia en el sitio web de ESPN.

"El artículo de ESPN sobre la investigación de los LA Clippers —en la que la NBA se negó a cooperar— contiene numerosas e importantes inexactitudes", dijo el portavoz de la liga, Mike Bass.

"Los resultados de este asunto quedarán claros una vez que concluya la investigación", añadió.

Después de que Aspiration, ahora en quiebra, firmara un acuerdo de patrocinio con los Clippers, Leonard suscribió un contrato de patrocinio con esa compañía hasta 2022.