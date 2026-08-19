La noche del demonio nació de los temores de la paternidad, dice su director

El director y guionista Jacob Chase abordó su película "La noche del demonio: Están entre nosotros" mirando de frente a sus propios miedos.

La Sexta entrega de la franquicia de terror "Insidious" se estrena este viernes en EE.UU. con la promesa de llevar al público al más allá, y de traer a sus monstruos al mundo de los vivos.

Esta pesadilla nació de los miedos y traumas de Chase ("Ven a jugar").

El joven realizador acababa de convertirse en padre por primera vez cuando asumió el proyecto, y batallaba con el temor de repetir los errores de sus padres.

Esto lo llevó a reflexionar sobre el tema, y a trabajar en una protagonista que ansía ser una buena madre y proteger a su hija de las cosas terribles que le pasan a ella, pero que en el proceso se vuelve la peor versión de sí misma.

"Quería crear un personaje que (...) ya arrastraba un trauma de su pasado y que intentaba desesperadamente huir de los pecados de su madre", comentó Chase.

El resultado es una película atmosférica que, poco a poco, lleva al espectador al otro lado para mostrarle el terror que busca infiltrarse en su plano.

Protagonizada por Amelia Eve, Lin Shaye, Brandon Perea y Sam Spruell, "La noche del demonio: Están entre nosotros" introduce nuevos rumbos y personajes a la franquicia que ha vendido más de 740 millones de dólares en la taquilla global.

Este capítulo sigue a Gemma (Amelia Eve), una joven madre soltera que cría a su hija en la misma casa en la que ella creció y que guarda memorias traumáticas.

Es allí donde Gemma descubre que no solo puede entrar al más allá, sino que puede traer sus tenebrosos habitantes al mundo de los vivos, un poder que la convierte en blanco de aterradoras entidades; y peor aún, pone en peligro a su hija.

Para la actriz británica de 34 años fue una oportunidad "emocionante".

"Una cosa es ser bienvenido a esta franquicia, y otra muy distinta es tener además la oportunidad de introducir una nueva dimensión en este increíble universo", dijo Eve a AFP.

Para construir ese vínculo de protección con su hija, la actriz se inspiró en su relación con sus hermanas: "la gente por la que harías lo que sea".

- Un villano encantador -

Eve comparte pantalla con Lin Shaye, quien regresa una vez más para encarnar a Elise Rainier, personaje que los fans consideran el corazón de la franquicia.

En esta nueva entrega, Rainier representará una especie de faro de luz para Gemma, un rol que le enseñó "mucho", asegura Shaye.

"Sigue estando en completa evolución, lo cual es muy emocionante para mí", comentó la actriz de 82 años.

Las mujeres y sus aliados en el mundo de los vivos enfrentarán a Cyrus, una nueva y diabólica entidad interpretada por Sam Spruell ("Fargo"), que comanda las fuerzas del mal.

"Quería un villano que fuese diferente", dijo Chase quien buscaba moldear a un demonio carismático y persistente.

"Quería a alguien un poco más humano, y que tuviera un verdadero objetivo en la película", comentó. "Un villano encantador es más aterrador porque podría verme a mí mismo queriendo seguirlo".