escuchar

Es muy común ver a los turistas que llegan hasta Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, pararse o detenerse en los puentes peatonales del Strip de esta ciudad para conseguir una foto. Sin embargo, desde este 16 de enero ya no pueden hacerlo, ya que podrían enfrentar seis meses de cárcel o una multa de 1000 dólares, según una nueva normativa que aprobaron los comisionados del condado de Clark.

De acuerdo con The Associated Press, la nueva medida que prohíbe a las personas “pararse o participar en una actividad que haga que otra persona se detenga” en los puentes peatonales del Strip. Eso también incluye hasta seis metros alrededor de escaleras, ascensores y escaleras mecánicas conectadas. La prohibición no incluye pararse o detenerse si una persona está esperando para usar alguno de los anteriores.

Los infractores de la ordenanza podrían enfrentarse a seis meses de cárcel o una multa de 1000 dólares David Vives / Unsplash

La nueva ley que prohíbe pararse a tomar fotos en puentes

Desde estos sitios, los turistas podían tomar fotografías en medio de las brillantes luces de los casinos y observar a los artistas callejeros, pero la normativa detalla que para que los peatones pudieran detenerse, pararse o congregarse en estos puentes peatonales, debieron diseñarlos de manera diferente con el objetivo de tener en cuenta estos usos.

“Detenerse en los puentes peatonales crea condiciones que pueden fomentar el desorden que, a su vez, puede provocar delitos y graves problemas de seguridad. Debido a que la demanda de tráfico de peatones en los puentes varía significativa e impredeciblemente, independientemente del día o la hora del día, es imposible saber de antemano cuándo detenerse resultará en condiciones criminales o peligrosas”, se señala en el documento.

Los turistas se detienen para tomar fotografías en medio de las brillantes luces de los casinos Nicola Tolin / Unsplash

El condado de Clark dijo en un comunicado que su “ordenanza de zona de flujo de peatones” no está destinada a los artistas callejeros o a las personas que se detienen a tomar fotografías, sino a aumentar la seguridad pública al garantizar un flujo continuo de tráfico de peatones a través de los puentes. La medida “ayudará a garantizar que nuestro destino turístico de clase mundial siga siendo un lugar seguro para que la gente lo visite y lo recorra”, dice el comunicado que cita AP.

Según las autoridades, en los últimos años se han producido numerosos incidentes que justifican esta medida y, actualmente, hay una demanda cada vez mayor de los servicios, mientras que el número de visitas ha alcanzado niveles cercanos a los históricos. “De 2018 a 2022, las llamadas a servicios policiales en el Strip de Las Vegas aumentaron un 29% de 37.598 en 2018 a 48.358 en 2022. Las mismas por delitos de alteración del orden público se incrementaron en un 23%, de 6981 en 2018 a 8750 en 2022″, precisa la nueva ordenanza.

En los últimos años se han producido numerosos incidentes en los puentes Freepik

No obstante, los opositores a esta medida defienden que la prohibición viola derechos protegidos por la Primera Enmienda. “Eso podría significar el derecho a protestar. Eso podría significar alguien que comparte expresiones de su fe. Eso podría significar un artista callejero”, dijo a AP Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nevada. Esos derechos, destacó, están “protegidos al más alto nivel” en los espacios públicos, incluidos los puentes peatonales. El condado señaló que planeaba instalar señales en el Strip que identifiquen los lugares donde está prohibido detenerse o permanecer de pie.