Una mujer compartió en TikTok la experiencia que vivió cuando fue a comer a un restaurante de lujo de Las Vegas, en Estados Unidos. En el momento en el que vio su ticket, se dio cuenta de la cantidad exuberante de dinero que le habían cobrado por el agua, un total que la dejó sin palabras, sobre todo porque durante el servicio no la había solicitado ni ella ni ninguno de los comensales que la acompañaban.

La influencer Vanessa Chamberlin, que publica en la cuenta @silverliberation, en la que suma más de 62.000 seguidores, compartió recientemente un clip en el que narró la experiencia de una cena con su familia en la llamada Capital del Entretenimiento Mundial. El video, con más de 351 mil reproducciones, es uno de los más vistos de su perfil y además ha recibido miles de reacciones en las que los usuarios expusieron casos similares que les tocó vivir.

Detalló las “prácticas engañosas” en los restaurantes que arruinan la experiencia del cliente

“¿Le ha sucedido esto a usted? Nada como prácticas engañosas para dejar mal sabor de boca. Siento que el servicio de restaurante definitivamente ha ido cuesta abajo: menos servicio y cuesta más”, escribió Chamberlin. Esto debido a que, según lo que comentó, el mozo les llevo una marca de agua conocida por su alto precio, sin haberla solicitado.

La usuaria explicó que recientemente llevó a su hija a cenar a un restaurante para celebrar su cumpleaños y que solo las acompañó el novio de la joven. Casi de inmediato, el mesero abrió una botella de agua Acqua Panna, producida en Italia. La mujer relató que no dijo nada en ese momento, ya que de todos modos habría solicitado agua embotellada, pero quizás no esa.

La cena iba bien, pero hacia el final, el mozo regresó y sirvió más agua de otra botella en los vasos de los asistentes, a pesar de que ni siquiera se habían terminado la que ya tenían; lo más extraño fue que, una vez más, nadie había pedido el servicio. Además de eso, la usuaria de TikTok comentó que se sintió incómoda inmediatamente cuando recibió su ticket y que el mesero se acercó con el lector de tarjetas para solicitar el pago, por lo que apenas le dio tiempo para revisar el total de la cuenta: “Hay algo que no me sentó bien, que están sobre ti de inmediato”.

La influencer Vanessa Chamberlin quedó sin palabras por el cobro de dos botellas de agua que ni siquiera pidió

Quedó sin palabras cuando revisó la cuenta

Al día siguiente, la mujer habló con su hija sobre la experiencia y por curiosidad revisó el ticket. Al mirar el recibo, se dio cuenta de que le cobraron US$16 por las dos botellas. “Estoy molesta porque estos camareros saben lo que están haciendo. Ni siquiera te preguntan. Rompen las botellas. Es como, ‘Que siga fluyendo el agua con champagne’, y no dicen nada al respecto, pero te cobran por ello”.

Los espectadores de sus publicaciones no tardaron en agregar más detalles a la conversación: “Mucha gente no dice nada por miedo a quedar mal, pero no quedás mal por querer pagar solo por lo que realmente pides”; “Nunca había visto que se hiciera esto aquí en Texas y yo también era camarero y gerente de un restaurante. Eso es una locura”; “Empecé a revisar los recibos últimamente. ¡Muchos se equivocan y en Miami ya está el 18% de propina y no dicen nada! Estaba dando doble propina”.

Así, la mujer dejó ver una práctica que le causó molestia, ya que finalmente pagó por un servicio que no había pedido. En la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos, el agua es gratis, siempre que no sea embotellada o con gas. Al respecto, otro usuario comentó: “No me imagino pagando por el agua cuando salgo a cenar. Pido agua para ahorrar dinero”.