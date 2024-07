La nueva ley para emprendedores en EE.UU. habilita fuertes multas si no se cumple con este requisito

Escuchar

Desde el 1° de julio de 2024 entró en vigencia la nueva Ley de Transparencia Corporativa (CTA según sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, que consiste en promover que las pequeñas y nuevas empresas registradas bajo la modalidad LLC, Compañía de Responsabilidad Limitada, informen los detalles de la propiedad, es decir que deben declarar quien es el beneficiario real de esa entidad.

Esta nueva ley exige a las compañías de este tipo de EE.UU a completar el formulario llamado Beneficial Ownership Information (BOI) con el fin de transparentar la identidad del propietario o propietarios y así poder determinar a los beneficiarios reales. Se puede encontrar este formulario en la página web de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Empresas LLC: de cuánto podrían ser las multas

Es importante entender que si no se completa el formulario BOI a tiempo, el gobierno puede aplicar penalidades de US$500 dólares por cada día de incumplimiento. Las multas tienen un tope de US$10 mil dólares y la ley también contempla que puedan aplicarse cargos criminales. No completar el formulario, no solo está incumpliendo una ley sino que también se puede interpretar como fraude, que se pena con dos años de prisión.

Los dueños de empresas LLC deberán cumplir con este nuevo requisito. Freepik

Esta medida alcanza a cualquier empresa estadounidense del tipo LLC que fue creada ante un secretario de estado o cualquier oficina similar acorde a la ley del Estado. Además, las entidades extranjeras que fueron registradas para realizar negocios en EE.UU, también tienen la obligación de informar su propiedad.

Existen excepciones que no tienen que completar este reporte:

Las compañías que no se encuentren activas.

Las empresas que tengan más de 20 empleados contratados a tiempo completo.

Las entidades sin fines de lucro.

Que reporten ingresos de US$5 millones de manera consolidada.

El formulario que hay que completar

Cualquier empresa que no cumpla las excepciones anteriores se la considera como una “Empresa Obligatoria”. Por lo tanto, este es un requisito dirigido principalmente a las nuevas y pequeñas empresas de los Estados Unidos.

Cuánto tiempo hay para completar el formulario

Si la empresa declarante fue formada antes del 1 de enero de 2024 debe presentar el informe BOI antes del 1 de enero de 2025.

debe presentar el informe BOI antes del 1 de enero de 2025. Si la empresa declarante fue constituida este año , es decir en 2024, tiene tiempo de presentar el informe BOI hasta 90 días después de la creación de esta.

, es decir en 2024, tiene tiempo de presentar el informe BOI hasta 90 días después de la creación de esta. Si la entidad es creada a partir del 1 de enero de 2025 tendrán tiempo por 30 días para presentar el informe BOI.

Si la empresa ya realizó el informe ante FinCEN y necesita actualizar lo declarado, tiene tiempo hasta 30 días después de haber entregado el formulario, pasado este lapso no se podrán realizar modificaciones.

