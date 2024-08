La oferta de una aerolínea europea para volar “todo lo que puedas” por menos dinero: cómo es el beneficio

Escuchar

Diseñado para aquellas personas acostumbradas a realizar varios vuelos al año, la aerolínea húngara Wizz Air lanzó “All You Can Fly”, un nuevo programa de suscripción de 12 meses que permite a sus miembros viajar de forma ilimitada a un precio único. Por menos de US$700 y una tarifa fija por cada segmento reservado, la venta de asientos comenzará el 25 de septiembre.

Como su nombre indica, la nueva oferta “All You Can Fly” se trata de “todo lo que puedas viajar”, y solo se necesita pagar un bono anual de US$660 y una tarifa fija de US$11 por cada segmento de vuelo. Sin embargo, en caso de suscribirse antes de la medianoche de este jueves en Hungría, el primer pago es de solo US$550.

¿Qué incluye “All You Can Fly” de Wizz Air?

Con la suscripción al programa “All You Can Fly” se podrán realizar hasta tres viajes por día alrededor de las 780 rutas internacionales de Wizz Air, que abarcan 53 países, entre los que se encuentra gran parte de Europa, el Mediterráneo e incluso Medio Oriente. Los vuelos nacionales dentro de Italia no están incluidos, y la disponibilidad de asientos depende de factores internos y externos como el horario del vuelo y la ocupación del avión, entre otros.

De acuerdo con CNN, solo se pueden reservar vuelos de ida dentro de las 72 horas previas al viaje, por lo que la mayoría de viajeros no sabrá exactamente su fecha de regreso. Además, los tramos reservados no se pueden modificar, por lo que si se necesita un cambio se deberá comprar un nuevo billete.

Con la tarifa de US$11 se obtiene un billete básico sin equipaje de mano ni facturado. Solo incluye un artículo personal pequeño de máximo 40 X 30 X 20 centímetros, pero existe la posibilidad de añadir valijas por alrededor de US$55 por tramo, asignación de asientos o embarque prioritario con un pago extra en la página de Facturación y Reservas de Wizz Air.

Una vez suscriptos, los usuarios deben indicar sus preferencias de aeropuertos para los vuelos que reserven. Sin embargo, según CNN, la mayoría están agotados, y hay salidas disponibles desde Europa central y oriental, y Noruega. A su vez, la aerolínea se reserva el derecho de cancelar el pase de aquellos viajeros que se registren en una zona, pero que en realidad residan en otra.

Los miembros del programa deben especificar sus aeropuertos preferidos para las salidas de sus vuelos Ge JiaJun

Por el momento, el programa tiene un límite fijado de 10,000 suscriptores, y está configurado para renovarse de forma automática. Esto significa que, en caso de querer anular la suscripción, debe ser cancelada antes de comenzar un nuevo año.

Cómo suscribirse al programa “All You can Fly”

Tal como indica el sitio oficial de Wizz Air, se puede adquirir el pase del programa a través de su página de suscripciones. El precio del bono se debe pagar en el momento del registro, y se deben aceptar los términos y condiciones, sus condiciones especiales y el aviso de privacidad. Una vez registrados, los usuarios podrán reservar los vuelos con asientos disponibles a partir del 25 de septiembre.

La suscripción no se puede anular antes de que finalice el período de compromiso de 12 meses y tampoco puede ser transferida a otro pasajero. En caso de que un viajero no se presente a tres vuelos reservados, Wizz Air cancelará su pase con efecto inmediato y sin opción de reembolso, además de poder aplicar una penalización contractual por valor del importe de la tarifa del bono.

