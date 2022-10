La polémica con los influencers que filmaron al huracán Ian en los parques de Disney y “exageraron”

El huracán Ian fue uno de los más devastadores en la historia de Florida, ya que dejó casi en las ruinas a ciudades como Miami-Dade y Fort Myers. Debido a eso, desde antes de que el fenómeno natural tocara tierra, algunos influencers se prepararon para crear contenido en medio de la tormenta. Aunque el escenario que eligieron no fue cualquiera, sino que se hospedaron en el hotel de Disney, ubicado en Orlando.

Se trató de uno de los acontecimientos que más causaron la furia de los estadounidenses, ya que consideraron que mientras afuera había familias quedándose sin hogar, del otro lado había youtubers que lo filmaban todo con tal de conseguir unas cuantas reproducciones. Los usuarios de redes sociales lanzaron fuertes críticas a muchas de estas personas, al considerar que los videos en los que documentaban a Ian estaban totalmente fuera de contexto y de lugar.

Los creadores de contenido que “exageraron” el huracán Ian por reproducciones

Kyle Pallo

El principal señalado por la ciudadanía fue este youtuber que se hospedó en el hotel Pop Century de Disney durante el huracán. Lo que más le reprocharon fue que le quitó a una familia la posibilidad de alojarse en un sitio seguro, ya que tomó la reserva a pesar de vivir a diez minutos de allí. Él posteó un video en el que se le vio comprar el último kit de comida económica disponible en Disney.

Un influencer puso como miniatura un árbol caído, aparentemente causado por el huracán Ian YouTube

El parque preparó estos paquetes para los refugiados que estaban en sus hoteles y que probablemente no podían salir a buscar alimentos a las tiendas. El influencer tomó la oportunidad y esto no les pareció a quienes reprodujeron su video, ya que además de ese kit, Pallo había llevado comida de su casa. Lo describieron como desconsiderado con las personas que verdaderamente no tenían a dónde ir y su única opción eran esos alimentos.

Por otro lado, le criticaron la miniatura que le puso a su video de YouTube, la cual mostraba un árbol caído para ilustrar el título: “Daños en Disney’s Pop Century Resort debido al impacto directo del huracán Ian”. Al ver el video, los usuarios se enteraron de que en realidad el complejo había sufrido solo daños mínimos, como ramas caídas y algunas inundaciones. Es decir, que Pallo lo exageró todo para que entraran a su grabación.

JoJo Crichton

Pallo no se hospedó solo, sino que se quedó en la misma habitación que el youtuber JoJo Crichton, cuya cuenta está centrada en contenido de Disney. Él publicó un clip con una miniatura en la que se veía un letrero de Pop Century agrietado para hacer alusión a que los estragos fueron catastróficos, pese a que eso no ocurrió, además de un título sensacionalista: “Huéspedes ATRAPADOS en Polynesian Resort”.

La miniatura del video de un youtuber en su video documental del huracán Ian YouTube

Los espectadores consideraron que hacer clickbait con el desastre era deplorable, dado que hubo personas que realmente quedaron atrapadas y perdieron sus hogares a diferencia de él, que pudo transitar por el parque con normalidad y observar pequeños daños como “un montón de árboles y ramas que se caen”, según dijo en su grabación. Además, mostró que cerca de su casa solo había una estación de servicio cerrada y que las tiendas tenían muchas botellas de agua disponibles.

LA NACION