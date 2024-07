La potencial candidata demócrata que podría ganarle a Trump si reemplazara a Biden, según una encuesta de Reuters/Ipsos

Escuchar

La política estadounidense experimenta un momento de incertidumbre y especulación, especialmente en el Partido Demócrata. La edad avanzada de Joe Biden, de 81 años, y su criticado desempeño en el primer debate presidencial frente a Donald Trump hacen que dentro de la fuerza busquen alternativas viables para las elecciones presidenciales de 2024, a celebrarse el próximo 5 de noviembre. En este contexto, una figura ha emergido con un apoyo notable: Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos reveló que Michelle Obama podría no solo reemplazar a Joe Biden como la candidata demócrata, sino también vencer al expresidente Donald Trump en una hipotética contienda electoral. Según los datos arrojados por el sondeo, la esposa de Barack Obama superaría a Trump con un 50% de apoyo, frente al 39% del exmandatario republicano. Este dato es significativo, especialmente cuando se compara con otros posibles candidatos demócratas.

Ted Cruz, senador federal republicano de Texas, había asegurado meses atrás que los demócratas abandonarían a Biden por Obama Facebook Joe Biden/Michelle Obama

El informe señaló que Biden y Trump, los principales precandidatos de cada partido, están empatados con un 40% cada uno. En tanto, si se enfrentara la vicepresidenta Kamala Harris contra Trump, el referente republicano se impondría por apenas un 1%. Otros candidatos demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, no logran superar a Trump en las encuestas.

La popularidad de Michelle Obama entre los estadounidenses: índices de aprobación

La popularidad de Michelle Obama no es un fenómeno reciente, ya que desde su tiempo en la Casa Blanca ha mantenido altos índices de aprobación. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac en 2011 mostró que más del 60% de los votantes tenía una opinión positiva de ella, superando incluso la aprobación de su esposo, el expresidente Barack Obama, durante su primer mandato. Su labor como defensora de la alimentación saludable, la igualdad de género y sus memorias “Becoming”, que se convirtieron en un éxito de ventas, han consolidado su imagen positiva entre el electorado.

Michelle Obama no solo se impondría frente a Biden en la interna, sino que también lo haría ante Trump en las elecciones presidenciales Captura de pantalla / Youtube

En la reciente encuesta de Reuters/Ipsos, el 55% de los votantes registrados dijo tener una opinión favorable de Michelle Obama, en comparación con el 42% para Donald Trump y el 38% para Joe Biden. Estos números sugieren que Obama tiene una base sólida de apoyo que podría ser crucial en una elección presidencial.

Especulaciones sobre la posible candidatura de Michelle Obama: ¿aceptaría reemplazar a Biden?

A pesar de estos datos alentadores, Michelle Obama ha sido clara y firme en su rechazo a una candidatura presidencial. En diversas ocasiones, ha afirmado que no tiene interés en postularse para un cargo público. En 2017, al final del segundo mandato de su esposo, declaró: “No, no lo voy a hacer”. En ese sentido, reiteró su posición en 2019, instando a los votantes a apoyar a Joe Biden en su lugar.

La exprimera dama mantiene una importante imagen positiva desde hace más de una década

Sin embargo, las especulaciones sobre una potencial candidatura han persistido. En marzo de 2024, varios comentaristas políticos, incluyendo a Alisyn Camerota de CNN, sugirieron la posibilidad de que Obama se postulara como vicepresidenta de Biden. Aunque la mujer rechazó nuevamente estas ideas, la encuesta de Reuters/Ipsos muestra que un sector significativo del electorado demócrata estaría dispuesto a apoyarla.

Desafíos para Biden y el Partido Demócrata de cara a las Elecciones en Estados Unidos 2024

En el último tiempo, el presidente Biden ha enfrentado críticas constantes sobre su edad y desempeño, tanto de parte de Trump como de miembros de su propio partido. La encuesta antes mencionada revela que un 56% de los votantes registrados creen que el actual presidente debería bajarse de la carrera hacia las elecciones, mientras que un 46% opina lo mismo sobre Trump. Entre los demócratas, aproximadamente un tercio opina que Biden debería dar un paso al costado, lo que refleja una preocupación creciente sobre su capacidad para ganar en noviembre de 2024.

LA NACION