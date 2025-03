Trump consideró que los indultos que otorgados por Biden son nulos porque se firmaron con un dispositivo automático

WASHINGTON.- Donald Trump afirmó que los indultos otorgados por el expresidente Joe Biden a legisladores del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigaron los disturbios del 6 de enero, junto con otros beneficiados, carecen de validez. Según el presidente norteamericano, los documentos fueron firmados con un autopen, un dispositivo que reproduce electrónicamente la firma de una persona, y su antecesor demócrata “ni siquiera tenía conocimiento de ellos”.

En una publicación en Truth Social, Trump expresó: “Los ‘Indultos’ que el dormilón Joe Biden dio al Comité No Selecto de Matones Políticos, y muchos otros, se declaran nulos, vacíos y sin más fuerza o efecto, debido al hecho de que fueron hechos por autopen”.

Además, sostuvo que Biden no solo no los firmó personalmente, sino que tampoco estaba al tanto de su existencia. “Los documentos de indulto necesarios no fueron explicados ni aprobados por Biden. No sabía nada de ellos, y las personas que lo sabían pueden haber cometido un delito”, añadió.

El presidente amenazó a los miembros del Comité Selecto que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por haber destruido y eliminado “todas las pruebas obtenidas durante su caza de brujas” con una investigación profunda. “Aquellos en el Comité de Selección Individual, que destruyeron y borraron todas las pruebas obtenidas durante su caza de brujas de dos años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben entender completamente que están sujetos a una investigación al más alto nivel”, declaró.

Mientras estaba a bordo del Air Force One el domingo por la noche, le preguntaron a Trump si las órdenes ejecutivas y los indultos firmados por Biden a través de un bolígrafo automático son nulos. “Creo que sí. No es mi decisión. Eso le correspondería a un tribunal”, respondió Trump.

El viernes, durante un discurso en el Departamento de Justicia, Trump insistió en que firmaba él mismo sus decretos. “No se puede usar un bolígrafo automático para hacer esto. Es lo básico, no respeta la función”, dijo.

La Constitución de EE.UU., en su Artículo II, Sección 2, concede al presidente el poder de otorgar indultos sin mencionar la posibilidad de revocarlos. En términos generales, un presidente no puede anular un indulto concedido por su predecesor. Una vez que se otorga y acepta, el indulto es definitivo e irreversible.

Antes de dejar el cargo, Biden conmutó las penas de unas 1500 personas que habían sido liberadas y puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia, además de indultar a 39 personas condenadas por delitos no violentos. Esto ocurrió después de un polémico indulto a su hijo Hunter. Además de conceder indultos a los funcionarios que investigaron el asalto al Capitolio, Biden otorgó “perdones preventivos” a miembros de su familia.

Por su parte, una vez en el cargo, Trump anuló condenas, sobreseyó casos y dejó sin efecto las penas de quienes participaron en aquellos hechos violentos, incluidos los condenados por sedición y los que atacaron a los agentes que protegían el Congreso.

Qué es el autopen y cuánto se usa en la política

El autopen es una máquina que se usa para firmar documentos de forma automática a partir de una firma real. Existen distintos modelos, pero estas máquinas suelen incluir unos brazos mecánicos que sostienen el bolígrafo para firmar como lo haría la propia persona.

En la política estadounidense, este sistema se emplea desde hace décadas para que presidentes y altos funcionarios puedan firmar documentos oficiales sin necesidad de hacerlo manualmente, debido a la gran cantidad de trámites que gestionan.

Barack Obama fue el primer presidente en utilizar el autopen para promulgar una ley en 2011, cuando firmó una extensión de la Patriot Act mientras estaba de viaje en el extranjero.

Biden había utilizado este mecanismo previamente, según informó NBC News pero las afirmaciones del republicano que indican que puntualmente estos indultos fueron firmados sin la participación de Biden carecen de evidencia.

Tras la publicación de Trump, su cuenta oficial en X y también la de la Casa Blanca, publicaron una foto en la que se ven los cuadros de los presidentes de Estados Unidos, y entre los dos de Trump (de ambos mandatos) aparece uno de un dispositivo mecánico firmando un documento.

La declaración de Trump se basa en un argumento expuesto por The Oversight Project, una iniciativa de The Heritage Foundation, el grupo de expertos detrás del Proyecto 2025. Este grupo sostuvo que los indultos concedidos por Biden el 19 de enero fueron firmados con un dispositivo automático.

No obstante, según una investigación de Newsweek, existen pruebas fotográficas que muestran a Biden firmando personalmente varios de los documentos que The Heritage Foundation asegura que fueron firmados de manera automática.

