Es conocida la preocupación que existe acerca de la postulación de Joe Biden para la reelección como presidente de Estados Unidos debido a su edad. En caso de ganar los comicios, pautados para el 5 de noviembre, el mandatario, que actualmente tiene 81 años, se mantendría en el cargo hasta los 86. En una reciente entrevista, el demócrata enfrentó las críticas y se comparó a sí mismo con Donald Trump.

En diálogo con Seth Meyers en el programa Late Night with Seth Meyers de NBC, el presentador habló del tema en tono de broma cuando mencionó que “la información sobre su edad era clasificada”. “En primer lugar, mira al otro sujeto. Tiene casi la misma edad que yo, pero no recuerda el nombre de su esposa”, expresó Biden, que rompió el récord previamente, establecido por Trump, al convertirse en el presidente de Estados Unidos de mayor edad en el cargo. El republicano tiene 77 años.

Joe Biden fue invitado al programa Late Night with Seth Meyers de NBC Captura de video/YouTube/NBC

Biden se refirió a Melania Trump y al aparente olvido del expresidente que, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en las afueras de Washington el fin de semana pasado, dirigió un cumplido hacia su esposa, pero la llamó “Mercedes”.

“En segundo lugar, se trata de qué tan viejas son tus ideas. Este es un hombre que quiere llevarnos hacia atrás. Quiere retroceder a antes de Roe vs. Wade, quiere llevarnos de regreso a toda una serie de cuestiones que tienen 50 o 60 años y han sido posiciones estadounidenses sólidas. Y lo digo con sinceridad. Creo que se trata del futuro y de todo, cada cosa que hemos hecho y pienso que hemos hecho cosas buenas”, continuó Biden, que luego se refirió a que “todavía necesitaban terminar con el trabajo que iniciaron en 2020″.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, criticó a su antecesor en el cargo, el republicano Donald Trump Captura de video/YouTube/NBC

Por otra parte, criticó a Trump y al Partido Republicano por la crisis migratoria, y sostuvo que el expresidente era culpable de sabotear un acuerdo bipartidista en el Congreso para la reforma de la norma. “Vamos a aprobar ese proyecto de ley fronterizo. Cuenta con un apoyo abrumador tanto de los republicanos como de los demócratas en la Cámara y el Senado, pero porque -y no lo sé con certeza, pero me dijeron- que Trump había llamado al presidente de la Cámara para que no dejen que el texto avance”, sostuvo Biden.

Asimismo, añadió que pensaba que Trump no quería que el proyecto progresara porque pensaba que era en beneficio del demócrata. “Esa no es manera de gobernar un país, esa no es manera de negociar”, expresó.

El presidente Joe Biden (i) en una foto tomada el 5 de enero de 2024, y el expresidente Donald Trump (d) en una foto tomada el 19 de enero de 2024 AP

El proyecto de ley de 118 mil millones de dólares, que combina la seguridad fronteriza con ayuda para Ucrania e Israel, enfrenta la oposición de Trump y sus aliados, que lo consideran débil, y de algunos demócratas y progresistas que piensan que destruiría el proceso de asilo con un grave costo humano.

En caso de que supere las barreras, la legislación cambiaría radicalmente la forma en que se maneja el pedido re refugio en la frontera. El asilo, que alguna vez fue un tema que no hacía ruido, es ahora el desafío más importante en la zona limítrofe con México.