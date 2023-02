La pregunta que puso a Gerard Piqué entre la espada y la pared y lo obligó a nombrar a Shakira

escuchar

El exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, mencionó a Shakira en medio de una entrevista luego de su separación. La charla entre el tiktoker británico John Nellis y el también empresario era sobre construir un equipo “de ensueño” con los contactos de los mejores jugadores registrados en su teléfono. Sin embargo, una peculiar pregunta dirigió el tema hacia la colombiana.

La conversación tuvo lugar el pasado 24 de enero en París, pero el creador de contenido la publicó en su canal de YouTube este jueves 9 de febrero. Primero, le dio la bienvenida al exjugador de 36 años y le explicó las reglas sobre cómo elegirían el “5-A-Side” de futbolistas. Piqué seleccionó a Carles Puyol, Cesc Fábregas, Lionel Messi e Iker Casillas.

Piqué habló de Shakira al mencionar los contactos del celular

Antes de elegir al último, el influencer intentó una videollamada por FaceTime en vivo con Casillas, pero este tuvo problemas para contestar. Entonces, Nellis aprovechó la situación para hacer una pregunta: “¿Quién es el contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tienes?”.

Con una actitud relajada, Piqué respondió sin dudarlo: “Shakira quizás, que fue mi pareja. Ella podría ser uno”. Para la respuesta, tomó en consideración los 82 millones que la intérprete de “Monotonía” suma en Instagram. Entonces, repitió: “No lo sé, diría que Shakira, tal vez, si tiene que ser alguien no relacionado con el fútbol. Porque en fútbol creo que Cristiano es el más seguido en el mundo.”.

Piqué tuvo meses difíciles

Durante la misma entrevista, el también padre de Sasha y Milan admitió que, desde que anunció su retiro del fútbol en noviembre del año pasado, ha tenido meses difíciles. “Desde que me retiré, necesitaba desconectarme de los deportes. Lo hice. No vi ningún partido más que la final (del Mundial de Qatar). Me fui de vacaciones por algunos días. Mis últimos meses fueron difíciles como profesional y realmente necesitaba desconectarme”, señaló, al tiempo que contó que no habló con Lionel Messi tras su consagración como campeón del mundo.

Piqué dijo que no habló con Messi después del Mundial

Los “meses difíciles” podría deberse no solo a lo profesional, sino también a lo personal. Es que su expareja, Shakira, y el productor argentino Bizarrap lanzaron su exitosa colaboración el pasado 11 de enero, en la que se hacía alusión a la separación de la colombiana de Piqué. También se mencionaba a Clara Chía Martí, la actual pareja del catalán.

Piqué presumió su look elegido por Clara Chía Youtube

Parece que Piqué decidió cambiar su actitud evasiva para hablar abiertamente de su nueva relación. En un encuentro reciente con el streamer Ibai Llanos, reveló que su novia tenía mucho que ver en su elección de vestuario. En ese momento, llevaba un atuendo casual de color beige, que el youtuber no dejó pasar desapercibido. “Esto es la moda de USA”, dijo Llanos. El exjugador lo defendió. “Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en el que todos pueden vestirse como quieran”. Su también amigo no quiso desistir y le preguntó si se inspiraba en revistas, a lo que el culé se sinceró. “La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, contó en el programa Kings League.

Shakira todavía espera su mudanza a Miami

Suspendieron la intervención quirúrgica de William Mebarak, padre de Shakira (Fuente: Instagram/@shakira)

Mientras Piqué se reincorpora a su rutina diaria, Shakira disfruta del éxito de su reciente lanzamiento. Asimismo, prepara todo para su mudanza a Miami, Florida. Todavía tiene asuntos pendientes, como la operación quirúrgica de su padre, William Mebarak, de 91 años.

