La historia detrás del Ferrari y el falso Bizarrap que sorprendieron a todos en la puerta de la casa de Shakira

Desde el lanzamiento de la polémica Session#53 junto al productor Bizarrap, la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué volvió a captar el interés de la prensa nacional e internacional y de los fans de ambos. Este fin de semana, la artista colombiana estuvo instalada en su casa de Barcelona, España, para celebrar el cumpleaños número 8 de su hijo menor, Sasha. En este contexto, dos youtubers llamaron la atención de todos al estacionar una Ferrari de color roja en la puerta de la propiedad. Y eso no fue todo, el conductor tenía un look casi igual al del productor musical argentino.

Estos influencers, que se dedican a generar contenido, decidieron filtrar una información acerca de que Bizarrap asistiría al cumpleaños de Sasha y que para llegar conduciría una Ferrari, un auto del modelo “superior” que la artista nombra en su tema, luego de que Piqué hiciera lo mismo a bordo de un Twingo, el cual la intérprete de “Moscas en la casa” cita como “inferior”, cuando dice: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, en alusión a la nueva pareja del exfutbolista, Clara Chía Martí.

La historia del Ferrari y el falso Bizarrap frente a la casa de Shakira

Con todo el revuelo que se generó alrededor de esta información, Jordi Tortosicrack y Didac Ribot se encargaron de simular la escena con una Ferrari en la puerta de la casa de Shakira y uno de ellos se lookeó como Bizarrap.

Este hecho fue revelado por el sitio El Confidencial, que deschavó esa cámara oculta de los youtubers, quienes recrearon ese momento para montar un show y así sumar visualizaciones y seguidores a su canal. Con motivo de aprovechar el momento de alta exposición mediática, Jordi y Didac lograron acaparar la atención de los fanáticos de Shakira, que desde hace varios días se encuentran en vigilia en la puerta de su domicilio, a la espera de un gesto de la artista, algo que sucedió hace unos días cuando ella salió a su balcón a saludarlos.

El día que Shakira siguió el consejo de su suegra y se arrepintió

En una entrevista con la revista Vogue, en 2021, la artista oriunda de Barranquilla dio detalles de un momento que pasó de largo, pero que a ella le significó un cambio de look que no fue el que esperaba. En el año 2012, por ese entonces, su suegra, Montserrat Bernabeu, le sugirió un cambio drástico en su peinado para causar un efecto diferente entre su público.

Al verse con el cabello corto y rubio, en una faceta desconocida, la cantante de “Días de Enero” y otros éxitos, deslizó: “¡Uy, qué mal! Eso sí que es un mal corte de pelo, esto es consejo de mi suegra que me dijo: ‘¡Ay, por qué no te cortás el pelo! Creo que está muy maltratado’. Y yo: ‘¡Ah ajá!’”.

El llamativo look de Shakira en 2012

Tras ver un video de esa época, aún consternada por ese cambio radical de look, Shakira deslizó, entre risas: “El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos”, lo que derivó en un momento particular de una entrevista que se realizó para destacar los hitos de su carrera.

