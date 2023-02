Super Bowl 2023: cuánto cobraron los jugadores por ganar la final y cuál es la sorpresiva paga de Rihanna

escuchar

Los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones de la NFL tras derrotar a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII, en la tarde noche de este domingo.

Los ganadores no solo se llevan la alegría de obtener el ansiado título, además la NFL les otorga un jugoso premio económico.

De acuerdo con el medio especializado en deportes NBC Sports, además de su salario los jugadores se llevan un bono al ser campeones del Super Bowl. Los dos equipos que disputan la final obtienen esta ganancia extra. Sin embargo, la de los ganadores es mayor. El premio varía año con año, en esta ocasión cada integrante de los Kansas City Chiefs se llevará 157 mil dólares tras ganar el partido. En la edición anterior, cada miembro recibió US$150 mil, según el acuerdo de negociación colectiva de la NFL.

Los Kansas City Chiefs lograron el triunfo en el Super Bowl Facebook/NFL

La cantidad que cobran los jugadores por ganar el Super Bowl es la misma independientemente de su contrato. Respecto a los perdedores, la disminución es significativa, pero también hay un extra. En esta edición, los Philadelphia Eagles recibirán 82 mil dólares por quedar en segundo lugar.

Según el acuerdo, los jugadores deben recibir su pago de bonificación 15 días después del gran partido. Los Chiefs y Eagles tienen derecho a él solo por haber llegado a la final, pero no todos reciben la cantidad completa. Los que han estado en la lista del equipo durante menos de tres partidos antes del Super Bowl tienen derecho a la mitad. Lo mismo ocurre con aquellos que se lesionan en la temporada regular, pero se retiran de las listas activas. En este caso logran un cuarto o la mitad del extra. Entre los factores que definen su situación están los años en la liga, su contrato, entre otros.

Hay más pagos adicionales para los jugadores. Los ganadores reciben sus ansiados anillos, que suman un máximo de 150 por equipo, cada uno tiene un presupuesto entre US$5000 y US$7000.

¿Cuánto cobran los jugadores que no llegaron al Super Bowl?

A medida que avanzan en los playoffs, los jugadores también recibieron más dinero. Se desglosa de la siguiente manera:

Wild Card (Ganador Divisional): US$46.500

Divisional: US$46,500

Campeonato de conferencia: US$69.000

¿Cuánto cobró Rihanna por presentarse?

La intérprete de “Umbrella” no obtuvo ningún pago económico por estar en el medio tiempo del Super Bowl 2023. Aunque parezca sorpresivo, ningún artista ha recibido una paga a cambio. Cantantes como Beyoncé, Katy Perry, Jennifer Lopez, Shakira, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruno Mars y Eminem han actuado en el escenario deportivo sin recibir un solo dólar.

No obstante, esto no significa que los intérpretes no obtengan un beneficio. Si bien muchos han declarado que lo hacen por amor al público y por la experiencia de haber participado en este gran evento, el reconocimiento que reciben también es masivo. Hay que destacar que millones de personas siguen el Super Bowl a través de sus pantallas, sobre todo el medio tiempo.

Millones de personas estaban a la expectativa del regreso de Rihanna Facebook/NFL

En el caso específico de Rihanna, cautivó tanto a medios de comunicación como a los usuarios en redes sociales. Luego de seis años de ausencia, hizo un regreso espectacular y se colocó entre las principales tendencias. Cabe recordar que en 2022 Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem y 50 Cent fueron los protagonistas del medio tiempo del Super Bowl y su recompensa fue un enorme impulso a sus carreras.

LA NACION