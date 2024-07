La rara moneda de 25 centavos de dólar que puede valer hasta US$560 mil por un peculiar detalle

Escuchar

El universo de la numismática siempre suele ofrecer novedades sorprendentes y, para quienes no están muy al tanto de sus “reglas” también un tanto extrañas. ¿Quién no ha roto su alcancía con la esperanza de encontrar allí una pieza codiciada por los coleccionistas, luego de enterarse de que su valor nominal distaba muchísimo del que esos expertos le daban?

Si hasta ahora la fortuna no nos ha acompañado con un buen hallazgo, una nueva oportunidad asoma para que quienes tengan monedas guardadas no pierdan la esperanza. La perla en este caso se trata de una moneda de 25 centavos de dólar acuñada para la celebración de los 200 años de la independencia de Estados Unidos, que según detallan en THS, posee dos peculiaridades que la hacen especialmente codiciada: se encuentra en perfectas condiciones, ya que no fue puesta en circulación, y su anverso posee doble troquel.

Quienes la posean no duden en dar la alerta, ya que según estiman desde THS, su valor en el mercado del coleccionismo es, aproximadamente, de U$S560 mil, aunque obviamente, por el hecho de que no haya circulado, las probabilidades de encontrarla en un cajón de la cómoda del comedor del hogar son decididamente bajas.

Según explican desde el sitio el anverso de doble troquel, que es la otra característica que les da un valor extraordinario a estas piezas, es un error en la impresión en la cara de la moneda que genera una distorsión visual “extraordinaria” ya que el sello aparece duplicado.

En esa línea, aunque no se encuentre la pieza exacta, si en la búsqueda damos con alguna otra moneda donde se detecte ese valorado error de impresión no se debe descartar la pieza ni perder la esperanza, ya que muchas monedas con esas características en su impresión han alcanzado valores cercanos a los U$S100 mil.

Una guía de los errores más cotizados

Para quienes emprendan la tarea de revolver cajones, romper alcancías y hurgar en los rincones más extraños de la casa en la búsqueda de un preciado tesoro en forma de moneda de 25 centavos de dólar, Heritage, la casa de subastas más importante de los Estados Unidos, ofrece una guía rápida para que los iniciados sepan qué detalles mirar.

Además, si en el proceso se encuentra en el coleccionismo una nueva pasión recomiendan leer “The Error Coin Encyclopedia” de Arnold Margolis, libro que según los expertos de Heritage es casi una Biblia de los errores en las monedas.

Muchas monedas se acuñan con algún detalle faltante porque durante la impresión se puede haber interpuesto un poco de grasa de la prensa entre el troquel y la plancheta

Errores comunes

Planchetas (espacios en blanco): Previamente a ser acuñada las monedas son pequeños discos metálicos. Un disco en blanco puede valer entre U$S 1 y U$S4, dependiendo de su estado.

Previamente a ser acuñada las monedas son pequeños discos metálicos. Un disco en blanco puede valer entre U$S 1 y U$S4, dependiendo de su estado. Grasa atravesada: Muchas monedas se acuñan con algún detalle faltante porque durante la impresión se puede haber interpuesto un poco de grasa de la prensa entre el troquel y la plancheta. Al tratase de un error demasiado común Heritage no precisa el valor de una moneda con este tipo de error, aunque detalla que no es muy alto.

Muchas monedas se acuñan con algún detalle faltante porque durante la impresión se puede haber interpuesto un poco de grasa de la prensa entre el troquel y la plancheta. Al tratase de un error demasiado común Heritage no precisa el valor de una moneda con este tipo de error, aunque detalla que no es muy alto. Descentrado: En este caso el valor de la pieza será distinto en función de una serie de factores entre los que cuánto de su diseño es visible y la presencia de la fecha de acuñación completa son los que más se valoran. “Las monedas con los cuatro dígitos legibles valen más que los especímenes a los que les falta la fecha”, destacan. Además, según explican, cuanto más notorio sea el descentrado a la vista mayor será el valor de la pieza.

En este caso el valor de la pieza será distinto en función de una serie de factores entre los que cuánto de su diseño es visible y la presencia de la fecha de acuñación completa son los que más se valoran. “Las monedas con los cuatro dígitos legibles valen más que los especímenes a los que les falta la fecha”, destacan. Además, según explican, cuanto más notorio sea el descentrado a la vista mayor será el valor de la pieza. Centavos sin chapar: Lo interesante de este caso es que solo se debe tener alguna pieza acuñada hace 40 años o posterior a esa fecha para estar frente a un tesoro. Es que según explican desde Heritage los centavos fechados en 1982 y luego de ese año fueron acuñados con cobre y zinc, de hecho, según especifican son básicamente de zinc y se recubrieron con una lámina de cobre para cuidar su aspecto. “En algunos casos, la chapa metálica no está chapada en níquel y las monedas producidas a partir de esa chapa parecen ser grises o plateadas”, si encontramos una moneda con ese error podemos venderla entre U$S 1 y U$S10, siempre según su estado de conservación.

LA NACION