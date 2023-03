La razón por la cual Jennifer Aniston cree que hoy Friends sería ‘ofensiva’

escuchar

Jennifer Aniston habló recientemente sobre cómo el humor en las series y las películas ha cambiado en los últimos años y comparó las producciones actuales con su experiencia mientras interpretaba a Rachel Gren en la serie Friends (1997). La actriz, de 54 años, cree que esta icónica producción que la llevó al estrellato, donde compartió créditos con Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Mattew Perry, sería “ofensiva” para las nuevas generaciones.

Durante una de sus entrevistas mientras promocionaba la película Misterio a la vista, que se estrena en Netflix este 31 de marzo, Aniston reconoció para la agencia AFP en París que es “más complicado” hacer comedia en la actualidad, debido a que los realizadores tienen que ser cautelosos con lo que se presenta en la pantalla.

“Hay que tener mucho cuidado, lo cual hace muy difícil todo para los comediantes, porque la belleza de la comedia es que nos burlemos de nosotros mismos, nos burlemos de la vida”, expresó la ganadora del Globo de Oro.

Algunos cambios son más evidentes. Antes se podía bromear sobre las personas y lo “ridículas que eran”, añadió. “Ahora, eso ha quedado atrás”. En la charla, detalló que las nuevas generaciones que ven Friends a través de las plataformas de streaming la encuentran “ofensiva”. “Hubo cosas que nunca fueron intencionales y otras… Bueno, deberíamos haberlo pensado, pero no creo que hubiera una sensibilidad como la que hay ahora”, indicó.

Jennifer Aniston también protagoniza The Morning Show, una comedia de Apple TV+ @jenniferaniston/Instagram

La actriz de Una esposa de mentiras (2011) supuso que este gran cambio tuvo como efecto colateral una disminución de este tipo de producciones. “Todo el mundo necesita algo divertido. ¡El mundo necesita humor! No podemos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio, especialmente en EE.UU. Todos están demasiado divididos”, agregó.

Friends sería “diferente”

No es la primera vez que miembros de la producción de la serie, que fue el megaéxito de Warner Bros. entre 1994 y 2004, abordan lo sensibles que son algunos temas en estos contextos. El año pasado, Marta Kauffman, una de las cocreadoras de la sitcom, compartió a Los Ángeles Times que Friends “no es inclusiva”, pero también reconoció que eso era algo difícil de hacer en esa época. “He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil”, señaló.

Friends se transmitió en TV durante una década, entre 1994 y 2004 @Friends/Instagram

En 2021, David Crane, otro de los creadores, y Kevin Bright, el director ejecutivo de la serie, estuvieron de acuerdo con las críticas sobre la falta de inclusión en el elenco y los personajes. En una entrevista para promocionar Friends: La reunión (2021), revelaron a The Hollywood Reporter que “es importante que los programas de hoy reflejen cómo es realmente la sociedad”.

Mathew Perry “no puede” ver Friends

En esta popular comedia, el actor Matthew Perry le daba vida a Chandler Bing. Al igual que el resto del elenco, PErry abordó su experiencia con la sitcom a finales de 2022, en su libro de memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde admitió que no podía volver a ver la serie de televisión porque “casi acaba con su vida”.

“Tomaba 55 vicodin (analgésicos) al día. Pesaba 58 kilos. Era visto por más de 30 millones de personas en Friends. or eso no puedo volver a ver el programa, porque estaba brutalmente delgado”, expresó el actor de 53 años a CNN.

El estreno de Misterio a la vista

Por su parte, Aniston estrena este viernes su nueva película, que llegará a Netflix bajo la dirección de Jeremy Garelick y con Adam Sandler como coprotagonista. Ambos se embarcarán en una nueva aventura de misterios y asesinatos, pero con humor.

El tráiler de Misterio a la vista

