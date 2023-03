De Jennifer Lopez a Ricky Martin: cómo son los jets privados de los millonarios

escuchar

Las celebridades del nivel de Jennifer Lopez o Ricky Martin no acostumbran tomar vuelos en aerolíneas tradicionales, ya que verlos en el aeropuerto causaría un caos. Por eso, muchos optan por comprar o alquilar su propio avión. Algunos de estos pueden costar desde cinco millones de dólares hasta 60 millones.

JLo

Con un patrimonio de 400 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, un portal especializado que estima la riqueza de las celebridades, Jennifer Lopez acostumbra viajar en aviones privados para facilitar sus traslados. Sin embargo, no se saben muchos detalles acerca de su jet. En diferentes fotografías compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram dejó ver algunos detalles. Como sus asientos siempre son distintos podría tratarse de aeronaves alquiladas.

JLo en un jet privado @jlo/Instagram

Ricky Martin

El intérprete de “Livin’ la vida loca” tiene en un hangar su Challenger 300, que cuesta alrededor de US$20 millones, según el medio financiero Investing.com. Con un patrimonio de US$120 millones, volar en su propia aeronave no es un lujo para él, sino parte de su rutina diaria. En la decoración destacan los tonos blancos, con detalles en dorado.

Ricky Martin en su avión privado @ricky_martin/Instagram

Lionel Messi

Considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, Lio Messi viaja por todo el mundo. A pesar de vivir en el continente europeo, viaja constantemente a Argentina o a cualquier sitio que su profesión le exija y, por lo general, no lo hace en vuelos convencionales, sino en un jet valuado en US$16,06 millones. Se trata de un modelo Gulfstream V, que empezó a utilizar en 2018. No obstante, este no es de su propiedad, a pesar de que tiene una riqueza de alrededor de US$600 millones, sino que lo alquila a una empresa argentina.

Así es el jet privado de Lionel Messi

Antonio Banderas

Al igual que Messi, Antonio Banderas también tiene un Gulfstream, pero el suyo es una versión G200. El valor aproximado es de US$5,5 millones, de acuerdo con el mismo medio citado. Lo compró hace algunos años, pero no hay muchos detalles de su interior.

Así es un Gulfstream G200 Unsplash

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, usan un Gulfstream 650, una aeronave valuada en US$60 millones. “No podría viajar con Cris en un avión convencional”, dijo en algún momento Georgina sobre la comodidad que les brinda su vehículo aéreo.

Cristiano Ronaldo junto a su familia en su jet privado @cristiano/Instagram

Tom Cruise

Tom Cruise tiene un patrimonio de US$600 millones, por lo que un avión Gulfstream IV de US$36 millones es solo parte de su larga lista de propiedades. El estadounidense es un tanto reservado con su vida personal, por lo cual no es común que comparta detalles acerca de sus lujos en redes sociales.

Así es un Gulfstream IV, el modelo que elige Tom Cruise para viajes aéreos Archivo

Taylor Swift

Si se habla de millonarios, Taylor Swift también entra en la lista. Ella tiene un jet modelo Dassault-Breguet Mystere Falcon 900, que cuesta alrededor de US$40 millones. De acuerdo con Investing México, solo tres años después de alcanzar la fama pudo comprar su avión privado, en 2011. Tiene capacidad para 12 pasajeros.

Taylor Swift en su jet privado @taylorswift/Instagram

LA NACION