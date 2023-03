Quién es La Jefa en La casa de los famosos

escuchar

La Jefa es la máxima autoridad dentro de La casa de los famosos, el reality show de Telemundo. Si bien no sale en pantalla, es una voz en el interior de la mansión que se encarga de hacer cumplir las reglas. Se trata de la personalidad con más poder y, por lo tanto, es quien preserva el orden. Su identidad ha estado oculta por mucho tiempo, por lo que los televidentes tienen la curiosidad de saber quién es.

Se llama Jessica Ortiz y es también a quien los famosos recurren para pedirle cualquier permiso dentro de la competencia. Su protagonismo en el reality es quizá el de mayor importancia, ya que está pendiente las 24 horas del día de lo que hacen las celebridades. Sin embargo, eso la ha llevado a un gran nivel de desgaste. “A estas alturas ya no tengo claro qué día es, ya estoy como muy confundida en el tiempo, me siento cansada todo el tiempo, pero yo sé que es así”, reconoció en algún momento en sus historias de Instagram.

Ella es La Jefa de La casa de los famosos @jessikortiz/Instagram

Más allá de su papel dentro del programa, la “jefa” es una locutora mexicana que ya ganó gran reconocimiento en el mundo del espectáculo, dado que también se dedica al doblaje. A sus 44 años, es una de las más famosas de ese sector. Además, al mismo tiempo que está dentro de La casa de los famosos, da clases de locución y enseña a otras personas a manejar su voz.

Jessica Ortiz, locutora desde corta edad

Ortiz comenzó su carrera en los medios de comunicación a los 9 años con la locución. Luego, a los 15, conoció a un director y se dio cuenta de lo que quería hacer por el resto de su vida. “Le dije: ‘Yo quiero hacer doblaje’. Y se rio y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, declaró en una entrevista para el podcast mexicano ADR Networks.

En cuanto a su trayectoria en este ámbito, la mexicana tuvo la oportunidad de participar en una importante serie estadounidense: New Girl. Allí le dio vida al personaje de la actriz Zooey Deschanel, la protagonista y quien interpreta a Jessica Day. Este fue un trabajo que la profesional mexicana disfrutó. “Es que el doblaje no es cualquier cosa. Uno piensa nada más que es la voz y ya. Necesitas tener un ritmo, es como aprender a manejar, necesitas ir practicando”, explicó en la misma entrevista.

Jessica Ortiz es mexicana y comenzó en la locución desde chica @jessikortiz/Instagram

Por otro lado, reconoció que el éxito que ha tenido su voz en Telemundo fue por la amplia experiencia que había adquirido en TV Azteca, una señal de su país natal. Ahí condujo por 15 años algunas dinámicas del programa Venga la alegría, un matutino en el que se hacían juegos muy parecidos a los de La casa de los famosos. Además, su experiencia en doblaje le permite poner su atención en muchas cosas a la vez. “Necesito escuchar muchas personas al mismo tiempo... me ayuda que me concentro mucho en el doblaje”, dijo.

LA NACION