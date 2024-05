La reacción de Ivanka, Eric y Donald Jr.: qué dijeron los hijos de Trump luego de que fue declarado culpable

Escuchar

El veredicto histórico del tribunal de Nueva York que declaró culpable al candidato republicano Donald Trump por haber comprado el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y evitar un revés mediático en su campaña electoral 2016 pateó el tablero en la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Tras esa resolución judicial, la hija del expresidente Ivanka Trump envió un mensaje de apoyo a su padre, al igual que sus hermanos Donald Trump Jr. y Eric Trump. Por su parte, los dos hijos menores del magnate, Barron Trump y Tiffany Trump, se llamaron a silencio.

La historia de Instagram que subió Ivanka Trump en apoyo a su padre Donald Trump Instagram @ivankatrump

“Te amo, papá”, escribió Ivanka en una historia de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7,5 millones de seguidores. Acompañó el mensaje con un emoji de un corazón y con una foto de antaño, donde se la ve a ella de niña junto a un joven Trump. La empresaria de 41 años, modelo y directiva de The Trump Organization ya se había referido al proceso judicial que enfrenta su padre un año atrás, cuando fue imputado: “Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy estoy dolida por ambos”.

La publicación de Eric Trump X @EricTrump

Por su parte, su hermano Eric, vicepresidente de la empresa, insinuó en sus redes sociales: “El 30 de mayo de 2024 podría recordarse como el día en que Donald J. Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024″. En ese sentido, sugirió que la condena podría beneficiar al magnate de cara a los comicios del 5 de noviembre, en los que se enfrentará ante Joe Biden, que busca extender su mandato.

La publicación de Donald Trump Jr. X @DonaldJTrumpJr

Otro de los hijos del expresidente que reaccionó al veredicto fue su tocayo Donald Trump Jr., muy activo en redes sociales. Al conocerse el fallo del tribunal, el mayor de los cinco hermanos lanzó una fuerte publicación en X (antes Twitter): “Culpable de todos los cargos. Los demócratas han tenido éxito en su intento de años de convertir a Estados Unidos en un agujero de mier… del tercer mundo. El 5 de noviembre es nuestra última oportunidad de salvarlo”.

La reacción del hijo primogénito de Donald Trump tras el veredicto X @DonaldTrumpJr

En otras publicaciones, señaló: “La sentencia es cuatro días antes de la Convención Republicana. ¡Ni siquiera están tratando de ocultar la interferencia electoral!”. Luego insistió en el análisis de su padre, que sostuvo que el caso en su contra estuvo “amañado desde el principio”. A su vez, Donald Trump Jr. apuntó contra el juez Merchan y su familia como “un grupo de donantes demócratas que se llenan los bolsillos mientras interfieren en una elección para ayudar a Joe Biden!”. Así, concluyó: “Esta gente haría cualquier cosa para aferrarse al poder político. No les importa si destruyen nuestro país en el proceso”.

Qué dice el veredicto que declaró culpable a Donald Trump: ¿puede ser candidato presidencial?

El veredicto unánime del tribunal de Nueva York declaró como culpable a Trump por conspirar para ocultar un pago de US$130 mil a la actriz porno Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder un encuentro sexual para evitar un revés mediático en la recta final de las elecciones presidenciales de 2016 en las que finalmente se convirtió en Presidente de Estados Unidos.

Según consta en el expediente, el republicano ocultó el desembolso del dinero subrepticio para que su amorío no afectara su campaña presidencial 2016. El fallo marca un punto de quiebre en la historia estadounidense, ya que es la primera vez que un expresidente es declarado culpable de un delito penal por un jurado conformado por ciudadanos. En tanto, esta será la primera vez en la historia en que el Partido Republicano nomine como candidato a presidente a una persona condenada en el fuero penal, ya que todo indica que Trump será el aspirante elegido por el Grand Old Party, y el veredicto no lo inhabilita para postularse como opción en los comicios ni tampoco para ser jefe de Estado.

Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para señalar al juez en su proceso Truth Social @realDonaldTrump

“Mis derechos civiles han sido totalmente vulnerados con esta caza de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere en las elecciones. ¡En todo el mundo se ríen de nuestra nación fracasada!”, posteó Trump en su red social, Truth Social, al conocerse la decisión del tribunal.

