La reacción en Miami al fin de la “discriminación positiva”: “Esto es inconcebible”

El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que las universidades no pueden considerar la raza de un aspirante para determinar si aceptarlo o no, una práctica (conocida como “acción afirmativa” o “discriminación positiva”) que ha favorecido la incorporación de alumnos negros, latinos y otros grupos en la educación superior, especialmente en casas de estudio de gran prestigio. La decisión de los jueces examinó en concreto los procesos de la Universidad de Carolina del Norte y la de Harvard, al considerar que no cumplían la cláusula de igualdad que contempla la decimocuarta enmienda de la Constitución.

La medida causó una oleada de respuestas, entre ellas destacaron la de una representante de la zona con la mayor comunidad negra del sur de Florida y de las universidades de ese estado.

En Florida se puso fin a la discriminación positiva desde 1999, bajo el mandato del gobernador Jeb Bush, en una decisión que en ese momento indignó a la comunidad negra. En la década de 1960, diferentes universidades empezaron a aplicar criterios raciales y étnicos en sus procesos de admisión, con el objetivo de corregir las desigualdades ocasionadas por el pasado segregacionista de EE.UU. Esta política se conoce como “acción afirmativa” o “discriminación positiva”. Con la decisión de la Corte, la legisladora federal Frederica Wilson, demócrata que representa a Miami Gardens, que es la mayor comunidad negra de Florida, consideró: “Destroza las esperanzas y los sueños de generaciones de niños que aún no han nacido”.

Frederica Wilson, demócrata que representa a Miami Gardens, se pronunció en contra de la decisión del Tribunal Frederica Wilson

Wilson agregó que “las estadísticas y los estudios muestran que los institutos superiores y las universidades deberían ser diversos porque los niños ganan mucho de los demás y de la cultura e historia (...). Por alguna razón, cada vez que la gente de color da un paso adelante, esta nación encuentra la manera de hacerles dar tres pasos atrás”, sumó. “La decisión de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa es inconcebible, está fuera de lugar y supone un importante retroceso. Estados Unidos es el país de las oportunidades. Es antitético con nuestros valores”, sentenció en declaraciones citadas por el Miami Herald.

Las universidades de Florida tienen otra política de admisiones

Por otro lado, Cynthia Roldan, portavoz de la Universidad de Florida, consideró que esta institución pública equilibra las circunstancias particulares de los estudiantes con su “deseo de triunfar” en los procesos. “No hay ningún factor único que influya en las decisiones de admisión en la Universidad de Florida”, sino que este es “un proceso abarcador y holístico de revisión”. Desde su experiencia, no considera “la raza un factor” en las selecciones.

Asimismo, la Florida International University citó una declaración emitida por las 12 instituciones públicas en el estado. “Esta decisión no tendrá ningún impacto en el Sistema de Universidades Estatales de Florida. Este sistema ofrece a los alumnos igualdad de oportunidades mediante admisiones que no toman en cuenta la raza”. Por lo tanto, consideran que su sistema es la prueba de que se puede alcanzar la diversidad sin la discriminación positiva.

La Universidad Internacional de Florida se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema Universidad Internacional de Florida/Google

Con la decisión del jueves, el tribunal puso fin a una práctica de larga data, al avalar una demanda del grupo conservador Students for Fair Admissions, que alegaba que los protocolos discriminaban a los estudiantes de origen asiático. Por lo tanto, los efectos se verán en las universidades más reclamadas, que tenían en la “discriminación positiva” una forma de garantizar la diversidad del alumnado.

LA NACION